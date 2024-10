Sicurezza stradale, più di 13 mila multe a settembre

Più di 13 mila multe per infrazioni al codice della strada in un mese in Piemonte e in Valle d'Aosta, e una serie di ispezioni in attività commerciali che operano nel settore auto - dalle scuola guida alle carrozzerie e alle autodemolizioni - che hanno prodotto 11 denunce e 33 sanzioni amministrative. E' una parte del bilancio degli interventi svolti nelle due regioni lo scorso settembre dalla polizia stradale, i cui operatori hanno preso atto della persistenza di condotte capaci di incidere sulla sicurezza.

L'esito dei controlli, infatti, parla di 1.734 multe per l'inosservanza dei limiti di velocità e di 364 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini o del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote: "comportamenti - spiegano dal comando - la cui violazione incide direttamente sugli esiti degli scontri stradali". Ma c'è anche l'inosservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida, di pausa e di riposo degli autisti dei veicoli commerciali, che è stata rilevata in 431 casi: "Un dato che fa emergere come sia ancora sottovalutato il rischio della stanchezza e dei colpi di sonno alla guida, soprattutto in riferimento a conducenti professionali alla guida di mezzi pesanti". Quanto ai controlli legati al consumo di droga e alcol, 128 conducenti sono risultati in stato di ebbrezza e sette sono stati sorpresi in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel complesso sono state ritirate 283 patenti di guida e 296 carte di circolazione; i punti patente decurtati assommano a 16.608. Il fermo amministrativo è stato disposto per 224 veicoli, e per 134 è scattato il sequestro.



