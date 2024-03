Presentato il progetto per la sicurezza stradale dell'Ulss 4

E' stata presentata stamani a San Donà di Piave (Venezia) la campagna di sensibilizzazione sui comportamenti sicuri per prevenire gli incidenti stradali, attraverso un video prodotto dall'Ulss 4 Veneto Orientale, con il supporto della Conferenza dei Sindaci. Il progetto è stato proposto e condiviso nel Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 luglio scorso. A presentarlo il direttore generale dell'Azienda sanitaria Mauro Filippi, e il Prefetto di Venezia Darco Pellos. Nell'ambito del progetto "Guida Sicura" sono stati realizzati un cortometraggio di 20 minuti, con un approccio a forte impatto emotivo, rivolto ai giovani, da utilizzare in occasione di interventi di prevenzione dei rischi alla guida e di promozione di comportamenti corretti, e uno breve di un minuto e mezzo per la diffusione attraverso i social media di enti ed istituzioni del territorio.



