'Basta vittime su Statale 100, Anas intervenga subito'

"Serve un tempestivo intervento di Anas": la sicurezza della strada statale 100 nel tratto tarantino, dove ieri si è registrato l'ennesimo incidente mortale con tre vittime, oggi è stata discussa in commissione Trasporti del Consiglio regionale. I consiglieri Renato Perrini e Antonio Paolo Scalera hanno approfittato della presenza dell'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, per "stigmatizzare" quanto accaduto ieri. Anche il presidente della commissione Michele Mazzarano ha sollecitato la necessità della messa in sicurezza di quel tratto di strada che miete vittime continuamente. "Serve un tempestivo intervento di Anas e la Regione in tal senso deve farsi carico di vigilare perché questo accada", ha detto.



