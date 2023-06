Euro NCAP analizza anche i sistemi di assistenza alla guida

La sicurezza al volante passa anche per la guida assistita, per questo Euro NCAP ha esaminato i sistemi degli ultimi tre anni per valutarne la validità, ed ha pubblicato i risultati relativi a tre modelli di ultima generazione: Renault Austral, Nissan Ariya ed Alfa Romeo Tonale.

Nello specifico, la valutazione consiste in due aree di intervento e cinque livelli: capacità di assistenza inclusiva del coinvolgimento del conducente ed assistenza del veicolo, e Safety Back-up, che misura come il veicolo risponde quando i sistemi si guastano.

I dispositivi di Renault Austral e Nissan Ariya, denominati, rispettivamente, Active Driver Assist e ProPILOT Assist, hanno, entrambi, ottenuto la valutazione "Molto bene".

L'Alfa Romeo Tonale Active Driving Assist, invece, raggiunge buoni punteggi nel Safety Back-up, ottenendo la valutazione "Moderato".

La ricerca ha dimostrato che l'abbandono involontario della corsia e l'uscita di strada per distrazione o sonnolenza, o l'urto con l'auto che precede, sono gli incidenti più comuni durante la guida in autostrada, e che i sistemi di guida assistita, se utilizzati correttamente, aiutano a risolvere queste situazioni, non solo mantenendo i conducenti vigili, ma anche intervenendo sullo sterzo dell'auto per farla rimanere nella propria corsia, e garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza.