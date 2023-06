Honda ZR-V, spazio e guidabilità al centro

La gamma europea di Honda trova il nuovo baricentro con il debutto su strada di ZR-V, posizionato tra il più compatto HR-V ed il più spazioso CR-V.



Con quasi 457 centimetri di lunghezza atterra nell'affollato e competitivo segmento dei Suv di segmento C, dove proverà a ritagliarsi il suo spazio puntando sul sottile equilibrio tra comfort e prestazioni rapportato all'utilizzo quotidiano, in aggiunta ad un corredo multimediale e di sicurezza di ultima generazione. Rilancia sul piacere di guida dopo aver ereditato dalla Civc piattaforma e sistema ibrido e:Hev da 183 CV e 315 Nm di coppia, per sommarli ad abitabilità e versatilità tipiche della categoria. Le misure della carrozzeria indicano una lunghezza di 4.568 mm, larghezza di 1.840 mm, altezza 1.620 mm, con passo di 2.657 mm e bagagliaio da 380/1291 litri.

Numeri espressi in un design pulito e rotondeggiante, tanto da far apparire, almeno al primo sguardo, ZR-V più compatta di quanto non sia realmente. Gli interni riprendono fedelmente il layout stilistico della berlina, caratterizzato dall'elegante griglia a nido d'ape dedicata alla ventilazione che attraversa la plancia in orizzontale. Al centro trova posto il display da 10.1" montato a sbalzo, affiancato da quadro strumenti digitale con head-up display.

Buona la fruibilità e l'ergonomia delle funzioni principali, a dispetto della presenza di tasti fisici ridotta al minimo indispensabile. Decisamente ampia, invece, la capacità di stivaggio offerta dai numerosi vani portaoggetti, ordinatamente disposti tra tunnel centrale, portiere e davanti al sedile passeggero. Oltre al vano per la ricarica a induzione, sono presenti quattro porte USB-C, due illuminate per la ricarica veloce poste sotto il selettore del cambio, oltre alle due per i passeggeri posteriori. Il tetto panoramico e lo spessore contenuto dei montanti agevolano la visuale del guidatore, oltre a rendere più luminoso un ambiente confortevole anche per persone alte di statura che siedono dietro.

La sicurezza è affidata al pacchetto di sistemi Honda Sensing, che usa le informazioni della telecamera insieme a una serie di sensori ad alta tecnologia per avvisare e assistere chi è alla guida in situazioni potenzialmente pericolose. Tra i numerosi sistemi troviamo la frenata a riduzione d'impatto, che contribuisce ad arrestare l'automobile se viene rilevata l'impossibilità di evitare la collisione con il veicolo frontale. Il Sistema di mitigazione abbandono della carreggiata è di serie come quello di assistenza nel traffico che, nella marcia a bassa velocità, contribuisce a mantenere l'auto nella sua corsia da 0 km/h.

Una volta seduti dietro al volante, Honda ZR-V impiega poco per mostrare la sua natura poliedrica, che lo rende tanto adatto all'utilizzo urbano quanto al viaggio con famiglia al seguito.

L'ampia superficie vetrata si apprezza subito negli spazi stretti in città, dove aiutano lo sterzo leggero e la marcia silenziosamente fluida garantita dalla trazione elettrica, l'unica utilizzata a bassa andatura. Affondando sul gas, il motore termico entra in supporto della trazione per offrire una spinta discreta e costante data dalla sinergia delle unità propulsivo.

La solidità dell'assetto, anteriore mcPhaerson e posteriore multilink, asseconda l'andatura spigliata anche tra le curve, dove ZR-V si mostra precisa in ingresso e poco incline al sottosterzo in uscita. Quasi come la Civic, al netto delle differenze fisiologiche derivanti dal tipo di carrozzeria e dall'altezza da terra. Honda ZR-V arriverà nelle concessionarie a luglio, con un prezzo di partenza fissato a 45.000 euro.