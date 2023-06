La sportività è estrema con Golf R 333 Limited Edition

La Volkswagen Golf torna a mostrare i denti con la R 333 Limited Edition. Il nuovo modello in edizione speciale e limitato a 333 veicoli è basato sulla Golf R Performance e la necessaria stabilità di guida e trazione del modello speciale a trazione integrale, sono garantite da una serie di dotazioni ad alte prestazioni come Torque Vectoring, Vehicle Dynamics Manager e altre soluzioni tecnologicamente avanzate.

La Golf R 333 arriva direttamente dalla fabbrica con una vernice Lime Yellow Metallic. Gli accenti neri sottolineano inoltre l'aspetto del modello in edizione speciale, che viene lanciato come un potenziale oggetto da collezione. L'edizione speciale può essere ordinata nelle concessionarie tedesche da venerdì 2 giugno. I veicoli saranno consegnati nel mese di ottobre di quest'anno.

"La Golf R 333 è il primo modello R con non lascia niente al caso sul fronte delle prestazioni - ha commentato Hakim Halimi, head of product marketing di Volkswagen R - e le sue caratteristiche includono R-Performance Torque Vectoring con Vehicle Dynamics Manager, che distribuisce la potenza motrice non solo tra gli assali anteriore e posteriore ma anche tra le due ruote posteriori. Questo offre una dimensione speciale di sportività, in particolare in curva. I profili di guida Drift e Special, progettati per l'autodromo del Nürburgring, offrono anche un ulteriore piacere di guida lontano dalle strade pubbliche".

Il sistema di scarico R Performance di Akrapovič con silenziatori posteriori in titanio e cerchi Estoril da 19 pollici neri con pneumatici semi-slick, evidenziano poi il carattere 'motorsport' del modello in edizione speciale. Anche la velocità massima è stata aumentata a 270 km/h.

Con prezzi a partire da 76.410 euro, il modello in edizione speciale può essere ordinato presso le concessionarie tedesche dal 2 giugno. La produzione di tutti i 333 veicoli a Wolfsburg è prevista per settembre di quest'anno, in modo che i primi modelli possano essere consegnati ai clienti da ottobre.