Honda ZR-V ibrido CR-V anche plug-in, gamma europea più eco

Honda accelera sul fronte dell’elettrificazione, uno dei pilastri dello sviluppo della marca giapponese a livello globale e - in particolare - nelle tre aree (Cina, Usa ed Europa) in cui la transizione verso una mobilità a zero emissioni viaggia a maggiore velocità. Come ha sottolineato il presidente di Honda Europe Katsuhisa Okuda, durante l'european media event del marchio a Offenbach in Germania, l’Europa in particolare svolgerà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità con il lancio di tre nuovi suv e del primo scooter elettrico del marchio e con lo sviluppo del servizio di gestione dell’energia e:Progress.

“L'Europa è importante per la nostra attività perché è una Regione in cui molti clienti affezionati guidano le nostre auto, pilotano i nostri veicoli a due ruote e utilizzano i nostri prodotti di equipaggiamento - ha detto Okuda - Ora offriamo la più ampia gamma di tecnologie e prodotti automobilistici degli ultimi anni. Inoltre, evolvendo la nostra offerta con i servizi energetici. Stiamo gettando le basi per l'elettrificazione futura, contribuendo al contempo ai nostri obiettivi di sostenibilità globale”. L’inedito crossover ZR-V e la nuova generazione di CR-V descrivono concretamente questo approccio. Entrambi i modelli sono dotati di un propulsore ibrido da 184 Cv che, nel caso del CR-V può essere arricchito con il primo sistema ibrido plug-in di Honda per l'Europa. Insieme all’inedito crossover e:Ny1 da 204 Cv - il secondo veicolo completamente elettrico di Honda e accreditato di un’autonomia di 412 km - “ questi nuovi modelli a cui si aggiunge il nostro primo scooter elettrico EM1e: - ha ribadito Tom Gardner, vicepresidente, Honda Motor Europe - stiamo mantenendo il nostro impegno per la sostenibilità e confermando il contributo dell'Europa alla transizione globale di Honda”. Di grande interesse anche per il mercato nazionale Il nuovissimo ZR-V posizionandosi nel segmento C colma il divario esistente tra HR-V e CR-V. Lo fa - sfruttando molti elementi e soprattutto il Dna di Civic - unendo un look sportivo, un comportamento dinamico che Honda definisce ‘gratificante’, con alti livelli di praticità e interni premium.

Quando verrà lanciato in autunno gli utenti avranno la possibilità di apprezzare il propulsore ibrido e:Hev appositamente messo a punto per ZR-V, che unisce - grazie al motore benzina 4 cilindri 2.0 a iniezione diretta e ciclo Atkinson che lavora insieme a due motori elettrici - alla dinamicità dell’esperienza di guida una grande efficienza e quindi un'elevata economia reale. Riflettori puntati anche sulla nuova generazione del suv CR-V (è la sesta) che sarà disponibile con la motorizzazione e:Hev full hybrid o, per la prima volta nel mercato europeo, con tecnologia ibrida plug-in e:Phev. Nel primo caso (come per ZR-V) la trazione sarà esclusivamente anteriore, nel secondo integrale. L’evoluzione del design - che accompagna un aumento delle dimensioni, soprattutto a livello del passo che migliora l’abitbilità - mantiene la silhouette familiare di CR-V, introducendo però nuovi elementi che ne accentuano eleganza e premiumness.

In dettaglio il passo più lungo di 40 mm ha consentito di ottenere 16 mm in più di spazio per le gambe posteriori e il 18% in più di capacità del bagagliaio. Con CR-V arriva per la prima volta in Europa il pacchetto di sicurezza omnidirezionale Honda Sensing 360 che copre con un secondo sensore radar anche la parte posteriore dell’auto. Sia la versione full hybrid (e:Hev) che la plug-in (e:Phev) utilizzano un 4 cilindri benzina 2.0 ciclo Atkinson che è stato rivisto per migliorare efficienza e prestazioni dinamiche. Grazie ad una batteria collocata senza rubare spazio a persone e bagagli il nuovo CR-V e:Phev è in grado di percorrere 82 km in modalità 100% elettrica. Così CR-V plug-in può completare la maggior parte dei viaggi giornalieri con la sola trazione elettrica, con evidenti benefici per l’ambiente. "Il nuovo CR-V si basa su tutto ciò che rappresenta il modello iconico - ha ribadito Tom Gardner - cioè design progressivo, abitacolo premium, livelli di sicurezza, praticità e confort ai vertici della categoria e prestazioni efficienti e reattive. E’ dunque un prodotto unico, dinamico e premium che si adatta perfettamente alle attuali esigenze del mercato europeo".