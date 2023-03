Mini Cooper S Clubman, più personalità nella Untold Edition

La Mini Cooper S Clubman presenta un'estetica ancora più caratterizzata nella variante Untold Edition, grazie all'esclusiva livrea Sage Green. oltre alla doppia porta posteriore, da sempre un elemento distintivo della Clubman, la versione Untold Edition vanta le Sport Stripes sul cofano che richiamano quelle negli interni presenti sui sedili sportivi con finitura Mini Yours Leather Lounge Sage Green.



Non mancano dettagli di stile come il colore dei cerchi in lega da 18 pollici Refined Brass ripreso anche per le finiture delle soglie laterali e dei bordi delle prese d'aria.

Sotto il cofano della Mini Cooper S Clubman Untold Edition alberga un motore 2.0 turbo quattro cilindri a benzina da 178 CV, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 228 km/h.