Hyundai Staria è il van che guarda al futuro

Arriva sul mercato italiano il nuovo van di Hyundai, denominato Staria, caratterizzato da un design futuristico ed aerodinamico.

Disponibile nelle varianti wagon e luxury, ha un costo che parte da 43.000 euro e può arrivare fino a 60.500 euro.

All'interno presenta un display da 10,25 pollici, una fascia centrale con tecnologia touch, ed un comando del cambio a pulsanti nella versione con trasmissione automatica.

Nella zona anteriore spicca il quadro strumenti digitale privo di palpebra superiore.

Guarda le fotoHyundai Staria

La variante luxury, a 7 posti, si arricchisce della seconda fila dotata di sedili che si ripiegano elettricamente e scorrono per incrementare lo spazio di carico.

Inoltre, mediante la modalità relax, attivabile premendo un pulsante, è possibile reclinare automaticamente i sedili in una posizione che disperde il peso del passeggero e migliora il bilanciamento del corpo.

Il sistema garantisce comunque uno spazio confortevole ai passeggeri adulti accolti nella terza fila.

Merito di un abitacolo che beneficia di un passo di 3.273 mm, di una lunghezza complessiva di 5.253 mm, di una larghezza di 1.997 mm, e di un'altezza di 1.990mm.

La versione wagon arriva ad ospitare fino a 9 persone.

Sotto le forme levigate della Staria c'è un'unità turbodiesel da 2,2 litri che eroga 177 CV e 430 Nm di coppia, e sfrutta un turbocompressore ad alta efficienza per una migliore erogazione della coppia a bassa velocità.

Questo motore può essere abbinato alla trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o automatico ad 8 rapporti, oppure al sistema 4WD Htrac, e dotato di trasmissione automatica ad 8 marce.

Per quanto riguarda gli ausili alla guida, Staria può contare su sistemi come il Forward Collision Avoidance Assist ed il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, ed offre anche il Wireless Module Seat Belt Reminder: il primo sistema di promemoria cintura di sicurezza al mondo che utilizza la tecnologia di comunicazione wireless.

La versione luxury impedisce l'apertura della porta scorrevole nel caso in cui sopraggiunga un altro veicolo sul fianco del van.

Mentre il Rear Occupant Alert, segnala la presenza di un passeggero sui sedili posteriori quando il conducente sta uscendo dal veicolo.