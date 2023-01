Ces Las Vegas, si chiama Afeela l'elettrica di Sony e Honda

Mentre gli stand al Las Vegas Convention Centre e nei padiglioni espositivi dei grandi alberghi coinvolti nel Consumer Electronics Show 2023 vengono smontati per lasciare posto al prossimo evento, gli addetti ai lavori hanno finalmente il tempo per soffermarsi sulle novità più importanti e esemplificative degli attuali trend.

Fra queste c'è certamente il prototipo della prima Afeela, il nuovo brand di auto elettriche lanciato da Sony Honda Mobility, la joint venture di due delle più grandi aziende tecnologiche del Giappone.

L'annuncio è stato dato al Ces dal ceo della JV, Yasuhide Mizuno durante la conferenza stampa della casa madre Sony. Nome e logo hanno debuttato su un prototipo della Vision-S (già vista nel 2020 proprio al Ces) e arrivata sul palco con il nuovo frontale. Da notare che il logo compare i su uno schermo incastonato nel frontale che può anche mostrare al guidatore (e ai passanti) informazioni come il meteo, lo stato di carica dell'auto o anche spot pubblicitari. Mizuno ha anche fornito le date di alcune tappe concrete per l'apparizione sul mercato della prima Afeela. I preordini inizieranno nella prima metà del 2025 con le vendite effettive prima della fine dell'anno. Le primissime consegne avverranno in Nord America nella primavera del 2026. Grazie al partenariato di Sony l'auto avrà 45 sensori e telecamere - fra abitacolo e fuori - e offrirà certamente il migliore intrattenimento a bordo per film, musica e giochi. Il tutto gestito dai chip Snapdragon di Qualcomm e l'Unreal Engine di Epic Games per le interfacce grafiche.