Opel Zafira-e Life, salotto elettrico anche con 'Fido'

Più confort per tutti e per 'tutto', su Opel Zafira-e Life che è stata pensata per accogliere tutti, quattro zampe compresi. Concepita come un 'salotto elettrico su ruote' ideale per chi ha bisogno di tanto spazio per la famiglia, magari con animali, e che vuole anche viaggiare a zero emissioni locali, Zafira-e Life è disponibile in due lunghezze per unire tanto comfort e flessibilità per tutti, bipedi e quadrupedi.

A bordo di Opel Zafira-e Life lo spazio c'è in abbondanza per per tutti gli occupanti e anche per qualche amico a quattro zampe, grazie al passo di 2,76 metri e al volume del bagagliaio che arriva fino a 4900 litri. Per entrare nel vano posteriore, i cani non devono neppure saltare perché la soglia di carico è a soli 65 centimetri dal terreno.

Opel offre anche una serie di accessori originali per rendere ogni viaggio su Opel Zafira-e Life piacevole per ogni tipologia di occupante. Se non viaggiano dentro la loro box, i cani possono sdraiarsi comodamente sul morbido tappetino sul fondo del bagagliaio, la cui robusta superficie protegge inoltre dallo sporco e dai graffi. Lo stesso vale per il tappetino protettivo della soglia di carico, utile se le zampe dovessero toccare il bordo quando i cani entrano nel bagagliaio.

Se invece vogliamo che il nostro cane viaggi con noi nell'abitacolo, il costruttore tedesco offre una speciale coperta per i sedili posteriori, da attaccare ai poggiatesta e che dopo l'utilizzo la si può lavare e riporre nell'apposita borsa. Sono disponibili anche profumatori d'ambiente, se i cani affrontano il viaggio di ritorno sporchi, bagnati e, ovviamente, 'profumati'.

Con i cani a bordo di Opel Zafira-e Life, si possono trasportare i bagagli sul tetto o nel posteriore. Opel offre un'ampia gamma di sistemi di trasporto flessibili come le roof box e i portasci e porta snowboard di Thule, per trasportare borse, valigie o attrezzature, separatamente rispetto ai passeggeri. Si può anche attaccare un rimorchio (peso rimorchiabile massimo: 1.000 chilogrammi) al gancio amovibile, se si ha bisogno di ancora più spazio.

Con 100 kW di potenza (136 CV) e 260 Nm di coppia massima prodotta dal sistema di propulsione elettrica, Opel Zafira‑e Life offre prestazioni brillanti anche quando è carica di persone e animali. La velocità massima controllata elettricamente di 130 km/h permette di viaggiare tranquillamente in autostrada e i clienti possono scegliere tra batterie agli ioni di litio di due dimensioni, in base alle loro necessità: da 75 kWh con un'autonomia fino a 322 chilometri o da 50 kWh con un'autonomia fino a 224 km.