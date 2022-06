Lexus RX, debutta la quinta generazione

Presentata la quinta generazione di Rx: l'ammiraglia di Lexus che negli ultimi due decenni è diventata un vero e proprio bestseller su ruote vendendo oltre 3,5 milioni di unità nel mondo.



Nuova nella linea, con una calandra dall'effetto tridimensionale, fari a Led dalla tipica firma luminosa a "L" rovesciata; lateralmente colpisce il "fluttuare" del tetto, un effetto ottico generato dall'ultimo montante nero; sul posteriore, un richiamo alla Nx, con i gruppi ottici che si estendono per tutta la sua larghezza. All'interno, l'abitacolo Tazuna è incentrato sul controllo diretto e intuitivo del veicolo, secondo il principio mani sul volante, occhi sulla strada. Nuova piattaforma e sistemi dinamici per assicurare la Lexus Driving Signature, il sistema che combina comfort, controllo e sicurezza.

A disposizione del driver il sistema di sicurezza Lexus Safety System+ di ultima generazione (di serie in tutte le versioni). Come già avvenuto per la Nx, a bordo sono spariti molti tasti fisici e la gran parte dei comandi adesso sono integrati nel touch-display da 14" con risoluzione HD al centro plancia.

Sotto al cofano tre diverse varianti elettrificate. Al centro dell'offerta del Brand, in Europa occidentale, l'Rx 450h+ con tecnologia plug-in che abbina il 2.5 quattro cilindri, un motore elettrico posteriore e cambio e-CVT (per un totale di 306 Cv) ad una batteria da 18,1 kWh (autonomia dichiarata 65 km.) . Il nuovo Rx 350h (2.5-litri 245 Cv) full hybrid introduce un'alternativa efficiente ai propulsori diesel e benzina di cilindrata inferiore. E per i guidatori alla ricerca di prestazioni più esaltanti, Lexus presenta il suo primo turbo hybrid, Rx 500h, (371 Cv) dotato di controllo della motricità Direct4.

La RX arriverà sulle strade verso la fine dell'anno.