BMW, il 2022 dalla iX M60 fino allo scooter CE 04

Un 2022 di grandi novità, quello che il Gruppo BMW ha appena inaugurato e che nel corso dei prossimi mesi, vedrà protagonista una serie di prodotti firmati dalla casa dell'Elica. Se un primo assaggio è stato già anticipato con la presentazione al CES della BMW iX M60, numerose altri sono i modelli previsti in arrivo a breve. La iX M60 è la prima BMW ad alte prestazioni sviluppata dalla Divisione M fin dall'inizio per la mobilità completamente elettrica.



Con 619 CV di potenza erogata da due motori elettrici, la trazione integrale elettrica e il tuning del telaio specifico M, la iX M60 è anche il veicolo 'apripista' per il futuro elettrico della casa. Ordinabile da domani, la sua produzione sarà avviata nel mese di Marzo. La BMW XM, invece, presentata in forma di concept lo scorso anno, sarà, con i suoi 750 CV, l'auto della gamma M più potente mai prodotta in serie. Sarà costruita a partire dalla fine del 2022 nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg, negli Stati Uniti, proprio per celebrare il 50° anniversario del brand M.

"Entro fine anno - ha commentato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia - la nostra linea di prodotti elettrificati si espanderà, sia con il lancio della nuovissima BMW i4, tra poche settimane, che includendo versioni completamente elettriche della BMW Serie 7 e della BMW X1.

Stiamo lavorando con un approccio unico sul mercato anche in tema di tecnologia e già oggi i clienti possono vivere esperienze sonore uniche a bordo delle nostre auto elettriche che spaziano dal piacere del silenzio alle prestazioni dinamiche e sportive".

Proprio in ambito sonoro BMW IconicSounds Electric introdurrà nuove colonne sonore nate da una collaborazione tra il BMW Group e il compositore, anche cinematografico, Hans Zimmer. Gli IconicSounds Electric saranno disponibili per la prima volta nella BMW i4 a partire dalla prima metà del 2022 e poi anche per la BMW iX nella seconda metà del 2022. Il sistema potrà essere importato anche su altri veicoli adeguatamente equipaggiati, tramite i Remote Software Upgrade.

I suoni creati da BMW IconicSounds Electric varieranno a seconda dei My Modes scelti dal guidatore. Le impostazioni Personal, Sport ed Efficient, già disponibili negli attuali modelli BMW, saranno affiancate per la prima volta dai nuovi My Modes Expressive e Relax, con colonne sonore diverse da abbinare.

Non solo le quattro ruote però, saranno protagoniste del 2022 di BMW, che nei prossimi mesi lancerà anche lo scooter BMW CE 04, pensato dalla casa per rappresentare una nuova pietra miliare nella mobilità elettrica. Quest'anno arriveranno poi anche le novità legate ai modelli BMW K 1600.