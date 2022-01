Subaru STI E-RA, dedicata a evoluzione green delle corse

Al Tokyo Auto Salon 2022, che apre il prossimo 14 gennaio, Subaru svelerà una inedita concept, denominata STI E-RA, che prefigura la visone della Casa delle Pleiadi delle soluzioni che potranno essere utilizzare per arrivare a competizioni 'carbon neutral'.

La conferma arriva da una immagine teaser dove l'auto è 'nascosta' da una nuvola di fumo e dall'affermazione della stessa Subaru che spiega che la STI E-RA Concept è "un progetto di ricerca che è stato realizzato per raccogliere esperienza e testare le tecnologie che verranno implementate nelle future aree del motorsport a emissioni zero".

Secondo i media giapponesi, è probabile che il gruppo propulsivo e la batteria possano essere trasferiti dal suv elettrico Solterra, lanciato di recente. Ma è anche possibile che Subaru mostri nella STI E-RA Concept alcune applicazioni di future eco-tecnologie come i pannelli della carrozzeria in composito riciclato che aiuteranno a ridurre il peso e rendere i futuri eco-piloti più performanti in pista pur con propulsori meno assetati di energia.

Sullo stand espositivo di Subaru alTokyo Auto Salon 2022 - che è essenzialmente un evento dedicato al tuning - ci saranno anche alcuni altri debutti tra cui le versioni in edizione speciale delle nuove WRX STI e Levorg STI, dotate di accenti rosso ciliegia e un nuovo sistema di scarico ad alte prestazioni. Previsto per la WRX anche un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio.