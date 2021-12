Volkswagen ID.4 GTX, suv elettrico sportivo e intelligente

(di Andrea Silvuni) L'offerta dei modelli elettrici di Volkswagen si amplia con l'importante inserimento della prima ID 'sportiva', contraddistinta dalla soglia GTX che nel mondo delle auto a batteria corrisponde a GTI per le vetture benzina alte prestazioni e alle analoghe GTD e GTE a gasolio ed elettrificate.

Erede di una storia di successo, ID.4 GTX debutta dunque con una sola doppia motorizzazione elettrica - due unità che sviluppano una potenza massima di sistema pari a 220 kW (cioè 299 Cv) e funzionando in sinergia gestita dai controlli elettronici creano raffinato sistema di trazione integrale senza collegamenti meccanici.

Prevista in un solo allestimento, con batteria da 77 kWh, la ID.4 GTX è a listino a 56.850 euro, incentivi esclusi, ed affianca nella gamma ID.4 le due versioni 'monomotore' a trazione solo posteriore, cioè la Pro Performance con la stessa batteria e 204 Cv di potenza (50.750 euro) e la Pure Performance con batteria da 52 kWh e 170 Cv di potenza (44.950 euro).



Come abbiamo avuto modo di apprezzare in un articolato test a Verona e sulle prime alture della Lessinia, Volkswagen ID.4 GTX unisce la maneggevolezza e la tranquillità di guida di un'auto compatta tradizionale, con la spaziosità interna e le qualità dinamiche di una potente elettrica con trazione integrale .

Nella ID.4 GTX i sistemi di controllo per il telaio e le quattro ruote motrici lavorano in stretta connessione grazie al collegamento 'intelligente' in rete. A controllare la loro interazione provvede il Driving Dynamics Manager, un software evoluto che tiene conto di moltissimi fattori creando una trazione integrale completamente variabile.

Questo schema AWD funziona evidentemente senza frizioni e albero di trasmissione tra gli assi ed è molto più rapido rispetto agli schemi meccanici e risulta altamente efficiente. I due motori elettrici sono infatti 'collegati' anche ai sistemi di regolazione dei freni e del telaio. Guidando ID.4 GTX con uno stile normale, la trazione viene realizzata con il solo motore elettrico montato sull'asse posteriore gestisce da solo la 'spinta' necessaria in termini di prestazioni e sicurezza. Ma se per un sorpasso - o per ottenere un comportamento più sportivo si spinge sull'acceleratore l'auto attiva il motore elettrico anteriore .

Funzionando assieme i due motori elettrici della ID.4 GTX sviluppano una potenza pari di 220 kW (299 Cv) mentre quando lavora da solo quello posteriore eroga 150 kW (204 Cv) e 310 Nm di coppia. L'apporto dell'unità anteriore (che è più piccola) è di 80 kW (109 Cv) e 162 Nm.

Per ottenere le massime prestazioni - cioè lo scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, che è un valore inferiore di un decimo di secondo rispetto alla Golf GTI - ID.4 GTX sfrutta evidentemente entrambe le unità, con consumi di energia che sono comprensibilmente superiori a quelli omologati (16,3 kWh secondo il ciclo NEDC) e un'autonomia che varia da 340 a 480 km nel ciclo WLTP. Che ID.4 GTX sia un'auto dotata di una sua sorprendente 'intelligenza' lo si nota anche quando le caratteristiche della strada imporrebbero un controllo accurato della guida e dei vari elementi della vettura che influiscono sulla dinamica di marcia.

In questo caso il sistema elettronico - innovazione di Volkswagen che trae spunto da quanto presente nelle nuove Golf GTI e Golf R - monitora tutti i movimenti del corpo vettura in accelerazione, in frenata o in curva e garantisce un aumento significativo delle prestazioni complessive.

Sono coinvolti il controllo della stabilità ESC e la regolazione della trazione integrale, ma anche il dispositivo elettronico a bloccaggio trasversale XDS+. Questo migliora la maneggevolezza in curva dato che frena leggermente le ruote che sono 'scariche' all'interno della curva e indirizza con precisione l'auto nella direzione voluta.

Al sistema è collegata anche la regolazione adattiva dell'assetto DCC che è in grado di variare la taratura degli ammortizzatori fino a 200 volte al secondo per una manovrabilità agile e precisa. Da notare che un tasto sulla plancia - la posizione è forse uno dei pochissimi nei di questo modello - consente di selezionare le modalità di regolazione adattiva del telaio DCC (con il pacchetto Sport Plus opzionale) e fino a cinque modalità tra cui scegliere: Eco, Comfort, Sport, Individual (compresa nel pacchetto Sport Plus) e Traction. Quest'ultima, in particolare, è stata progettata per la guida su terreni sconnessi o sdrucciolevoli e offre la trazione integrale permanente fino a circa 20 km/h. In questo caso - ad esempio in un off-road leggero su erba o fango - tutti i sistemi sono impostati per avere la massima aderenza, la coppia erogata dai motori viene ridotta e gli ammortizzatori con DCC sono più morbidi.

Divertente anche cambiare le abitudini di guida, rispetto alle auto termiche, sfruttando il recupero dell'energia in frenata. Selezionando la modalità B (Brake), la potenza viene recuperata quasi sempre in fase di rilascio, il limite si attesta su 0,15 g di decelerazione. E se il guidatore lo desidera, l'Eco Assistant controlla l'andatura per inerzia e il recupero non appena ci si avvicina a un'area in cui occorre ridurre la velocità. Davvero un aiuto 'intelligente' a non sprecare la preziosa energia.