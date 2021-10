Volkswagen Taigo, aperti gli ordini in Italia

La gamma di SUV e crossover Volkswagen si arricchisce con l'arrivo di Taigo. Al debutto, la gamma italiana è composta dagli allestimenti Life e R-Line, associati a motori turbo benzina TSI da 95, 110 e 150 CV, anche con cambio automatico a doppia frizione DSG. La Taigo è proposta da 22.600 Euro di listino, con possibilità di fruire dell'Ecobonus da 1.500 Euro per le 1.0 TSI 95 CV e per alcune da 110 CV. L'arrivo nelle Concessionarie italiane è previsto per l'inizio del 2022.



Sul fronte del design, Volkswagen Taigo si contraddistingue per le proporzioni vigorose con un andamento da coupé, in cui si inserisce il montante posteriore fortemente inclinato in avanti.

Lo sbalzo posteriore è volutamente maggiorato, a sottolineare la funzionalità della vettura, vista anche la capacità del bagagliaio pari a 438 litri. Taigo unisce l'estetica coupé a un passo lungo pari a 2566 mm, che consente a tutti i passeggeri di assumere una posizione di seduta leggermente rialzata.

Il design anteriore e posteriore si distingue anche per gli elementi di illuminazione esterni, dai fari ai gruppi ottici posteriori, che sono caratterizzati di serie dalla tecnologia a LED. Grazie al nuovo design delle luci è stata realizzata una firma luminosa diurna e notturna. La Taigo può anche essere dotata dei nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT e di una barra trasversale illuminata nella calandra. La banda luminosa è un elemento estetico ripreso nella coda, che sottolinea la particolare larghezza e il carattere della Taigo.

Al lancio sul mercato italiano, la Volkswagen Taigo propone tre motori turbo benzina a iniezione diretta. Il 1.0 TSI da 95 CV è associato a un cambio manuale a 5 rapporti e spinge la Taigo fino a 183 km/h di velocità massima, a fronte di un consumo combinato nel ciclo WLTP di 5,4-5,8 l/100 km. Il 1.0 TSI da 110 CV, unità a tre cilindri come la precedente, permette alla Taigo di raggiungere i 191 km/h ed è invece accoppiato di serie a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.

In questo caso il consumo combinato nel ciclo WLTP è di 5,8-6,1 l/100 km. Tra alcune settimane, quest'ultimo motore sarà reso disponibile anche con un cambio manuale a 6 rapporti. Al vertice della gamma motori del nuovo SUV coupé Volkswagen c'è il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV, dotato di gestione attiva dei cilindri ACT e associato a un cambio DSG a 7 rapporti.