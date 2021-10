Subaru Solterra, rivelati interni crossover elettrico

Subaru è pronta al lancio del crossover compatto elettrico a batteria chiamato Solterra, in arrivo sul mercato a metà del 2022. La casa automobilistica ha fornito uno sguardo all'interno insieme ad alcuni rapidi tagli di pezzi dell'esterno tramite un video promozionale su YouTube.

Chiamato Solterra, una combinazione delle parole latine per "sole" e "terra", il nuovo crossover è il veicolo elettrico che Subaru nel 2019 ha detto che stava sviluppando insieme a Toyota.

Il gemello di Toyota alla Solterra è stato presentato in anteprima all'Auto Shanghai 2021 del mese scorso con il concept BZ4X.

La Solterra si paragona alla Forester di Subaru per dimensioni e sarà in grado di ospitare cinque persone. Allo stesso modo, il Toyota BZ4X è confrontabile con il Rav4.

Alla base dei due crossover ci sarà una piattaforma modulare EV. La versione di Subaru della piattaforma è definita la e-Subaru Global Platform (eSGP); Toyota chiama la sua versione e-TNGA.

La Solterra andrà in vendita a metà del 2022, che è circa lo stesso periodo in cui la Toyota BZ4X dovrebbe arrivare negli showroom. La produzione dei veicoli dovrebbe essere gestita in stabilimenti in Cina e Giappone.