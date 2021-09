Lotus Emira V6 First Edition, svelati prezzi e specifiche

Lotus ha confermato il prezzo e le specifiche complete della nuova Emira V6 First Edition. La supercar, annunciata con l'ultima sportiva con motore endotermico della casa britannica, arriverà sui mercati europei con un prezzo a partire da 95995 euro. I prezzi in altri mercati internazionali, tra cui USA e Cina, saranno invece comunicati nelle prossime settimane. La produzione della First Edition inizierà in primavera e le prime consegne sono previste per l'autunno.

"L'Emira è la Lotus più completa che abbiamo mai realizzato - ha commentato Matt Windle, Managing Director, Lotus Cars - e per celebrare e premiare i nostri primi clienti più attenti, vogliamo rendere le prime auto extra speciali da possedere. Le caratteristiche sono state accuratamente selezionate dal nostro team di progettazione per rendere davvero speciale e unica la Prima Edizione". La supercar premium a motore centrale, che incarna il DNA del marchio Lotus ed eredita alcune caratteristiche di Elise, Exige ed Evora, è spinta da un motore V6 di 3,5 litri sovralimentato di origine Toyota, abbinato ad un cambio manuale o automatico a 6 rapporti. L'unità eroga 298 kW (405 CV) con 420 Nm di coppia ed è capace di spingere la vettura ad una velocità massima di 290 km/h, con uno scatto da 0 a 100 di 4,3 secondi.

Come dotazione di serie, Emira V6 First Edition adotta cerchi in lega forgiati da 20 pollici, luci a LED, terminali di scarico in titanio e sensori di parcheggio. Non mancano nemmeno i comfort assicurati da sedili regolabili elettricamente e dotati di riscaldamento, climatizzatore, cruise control e modalità di guida selezionabili. L'abitacolo è caratterizzato da un ampio display da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione, abbinato ad uno da 10,2 pollici riservato all'infotainment. La versione First Edition propone di serie anche i pacchetti opzionali Drivers Package, Design Pack e Convenience Pack. Sei le colorazioni disponibili per la First Edition: Seneca Blue, Magma Red, Hethel Yellow, Dark Verdant, Shadow Grey e Nimbus Grey.