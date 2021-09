Subaru Solterra, primo suv full electric delle Pleiadi

Si chiama Solterra il primo suv completamente elettrico di Subaru. La casa delle Pleiadi ha aperto un sito web teaser in occasione del lancio di questo modello, il primo dell'azienda ad essere costruito sulla e-Subaru Global Platform.

Il lancio a livello mondiale è in programma per il prossimo anno.

Il nome di questa nuova generazione di suv, Solterra, nasce dall'unione delle parole latine "Sol" e "Terra", è costruito sulla e-Subaru Global Platform, una nuova architettura dedicata ai veicoli elettrici a batteria.

Solterra racchiude l'affidabilità del marchio Subaru, le tecnologie di sicurezza all'avanguardia e la leggendaria ingegneria della trazione integrale, in un suv full electric, rispettoso dell'ambiente. La vendita di questo nuovo modello è prevista per il 2022.