Los Angeles Auto Show, anteprima elettrica Ocean di Fisker

Il designer di auto Henrik Fisker è tornato in scena con una nuova startup di veicoli elettrici che porta il suo nome: il primo prodotto sarà un piccolo crossover a batteria chiamato Ocean.

Sviluppato da Fisker su una versione su una una piattaforma modulare acquistata da Magna Steyr, il crossover - come precisato dal sito MotorAuthority - sarà costruito da Magna in un impianto in Austria a partire dal novembre 2022.

Le consegne negli Stati Uniti inizieranno alla fine del prossimo anno, con Fisker che conferma già un prezzo base di 37.499 dollari.

Il brand offrirà anche leasing senza termini fissi, a partire da 379 dollari al mese. I contratti di locazione includeranno tutti i servizi e la manutenzione, e permetteranno di percorrere fino a 30.000 miglia all'anno.

Gli Stati Uniti e l'Europa sono stati indicati come mercati principali della vendita di questo modello: Fisker sfrutterà la vendita diretta ai clienti invece di usare i concessionari, con la possibilità di prenotare un test drive tramite un'app o in un negozio di proprietà dell'azienda. Anche il ritiro e la consegna per la manutenzione saranno gestiti tramite un'app.

Finora Fisker ha mostrato solo un primo prototipo della Ocean, ma una versione di produzione sarà presentata al Los Angeles Auto Show 2021, il prossimo dicembre.