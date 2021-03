Subaru Outback, rinnovata e più 'sicura' di sempre

Arriva in Europa la nuova gamma Outback di Subaru. Se lo sbarco nelle concessionarie è previsto per il mese di aprile, la storia di Outback, lanciata nel 1995, l'ha confermata di fatto come precursore di un nuovo segmento di auto, la station wagon crossover SUV, diventando anche il modello di punta della casa delle pleiadi.

Negli ultimi 26 anni, l'Outback ha venduto oltre 303 mila unità in Europa. Il nuovo modello Outback è stato presentato come il più sicuro mai costruito, a cominciare dalla serie di tecnologie di sicurezza avanzate che vanno dall'Eyesight Driver Assist di nuova generazione al sistema di prevenzione delle collisioni alla telecamera con un angolo di visione quasi raddoppiato, fino ad un nuovo software di riconoscimento delle immagini, passando per Advanced Adaptive Cruise Control con Lane Centering Function, Emergency Lane Keep Assist, Speed Sign Recognition con Intelligent Speed Limiter, Lane Departure Warning con vibrazioni al volante, Lane Departure Prevention e molto altro ancora. Il Driver Monitoring System, poi, avviserà il conducente quando distratto o stanco.

Novità per Outback è la frenata Reverse Automatic, una funzione di sicurezza standard che aiuta i conducenti a evitare collisioni in retromarcia e mitiga i danni in caso di collisione. Il più avanzato sistema di infotainment mai utilizzato da Subaru, su Outback beneficia ora anche del touchscreen ad alta risoluzione da 11,6". Il motore Boxer è stato rinnovato, presenta una capacità di traino di 2T e la trazione integrale permanente di serie. Le prestazioni e il comfort di guida sono stati aumentate con significativi miglioramenti apportati alle sospensioni e al telaio, in modo da ridurre drasticamente le vibrazioni. All'interno, Outback è più spaziosa rispetto al modello precedente. Seguendo la filosofia di Subaru 'Dynamic x Solid', il design esterno di Outback è invece più robusto, basato sul concetto di design 'Active & Tough'. I parafanghi sono più larghi, c'è una grande griglia esagonale e luci fendinebbia a LED disposte verticalmente sugli angoli. Nuovi anche i colori esterni: Autumn Green Metallic e Brilliant Bronze Metallic.