Land Rover Defender Works V8 Trophy rinasce in 25 esemplari

Land Rover si volta per un momento a guardare il suo passato, inventando una serie speciale di 25 Works V8 Trophy derivate dalla precedente generazione Defender (nelle varianti 90 e 100) e già vendute ad altrettanti super appassionati che hanno sborsato 225mila sterline - cioè 260mila euro - per un esemplare personalizzato col proprio nome sulle fiancate. Per esaltare l'unicità di questo revival della 'vecchia' Defender - che resta assieme a Jeep Wrangler e Mercedes Classi G una delle regine dell'off-road - gli specialisti della divisione Classic hanno pensato bene di unire alle apprezzate qualità del modello d'origine le capacità di un moderno motore V8 5.0 da 405 Cv e 515 Nm di coppia ad un 'immagine' emotivamente molto coinvolgente, cioè quella delle Defender che parteciparono alle edizioni del 1983 nello Zaire (versione 88 terza serie), del 1984 in Brasile (110), del 1985 nel Borneo (90), del 1986 in Australia (90), del 1988 in Indonesia (110), del 1989 in Amazzonia (110) e del 2000 a Samoa (110 ma solo come veicoli di appoggio).

Ognuna di queste 25 meticolose riproduzioni delle iconiche 90 e 110 include anche l'invito esclusivo all'evento di consegna che si svolgerà nella celebre tenuta di Eastnor. Rifinite con l'esclusiva vernice gialla - che ricorda alcuni dei momenti più avventurosi del Camel Trophy e di altre imprese nell'off-road - le Defender Works V8 Trophy sono calzate con i robusti cerchi in acciaio da 16 pollici in giallo Eastnor. e completati da freni, sospensioni e sistemi di guida migliorati per offrire la necessaria sicurezza e il massimo piacere in ogni situazione di guida. Defender Works V8 Trophy propone gli accessori e le modifiche indispensabili per affrontare i viaggi senza problemi.

Sono compresi un roll-bar multibarra esterno con portapacchi e scaletta, i pneumatici per terreni fangosi, i classici fari supplementari alti, il verricello e le protezioni del sottoscocca. Le decalcomanie Trophy sui pannelli esterni delle porte sono integrate dal nome del conducente e dalla bandiera nazionale. Rispetto alla Defender di serie (prodotta fino al 2016) la Works V8 Trophy vanta finiture interne di livello molto più elevato, con rivestimenti completamente in pelle Windsor nera con cuciture gialle a contrasto, sportivi Recaro e uno speciale orologio analogico sul cruscotto progettato e realizzato in collaborazione con Elliot Brown, vero 'promemoria' delle capacità e dell'esclusività di questo veicolo.