Audi Q4 Sportback e-tron, dalle 'fastback' all'elettrico

Parola d'ordine sportività ma funzionale, per Audi che ad aprile svelerà la nuova Q4 Sportback e-tron. Sin dagli albori, il design Audi Sportback, ispirato alle fastback degli Anni '60, soddisfa esigenze tanto estetiche quanto funzionali. Dalle berline compatte alle coupé a cinque porte, passando per i SUV compatti, medi e full size dei quattro anelli, alla sportività ed eleganza delle linee si accompagna una versatilità di riferimento, che trova massima espressione in nuova Audi Q4 Sportback e-tron.

L'unico SUV coupé compatto premium nativo elettrico abbina il look muscolare, l'abitacolo filante, gli sbalzi corti e il passo lungo a un'abitabilità di categoria superiore. Se il debutto della Ur-quattro, avvenuto in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra del 1980, ha rappresentato la prima apparizione della trazione integrale quattro, nel 1994, Audi RS 2 Avant ha inaugurato la famiglia RS, sintesi di quelli che sarebbero diventati i tratti distintivi della gamma Audi Sport. Nel 2018, poi, è stata la volta di Audi e-tron, prima Audi integralmente elettrica, che ha consentito alla casa dei quattro anelli di accelerare radicalmente il processo di elettrificazione e decarbonizzazione dell'offerta. Tre vetture, queste appena elencate, e tre date cruciali per valori cardine del brand quali l'innovazione tecnologica, le performance e la sostenibilità. Per il design, l'anno di svolta è stato il 2009 con Audi Sportback concept: l'inizio di una storia di successo. Il concept di design Sportback nasceva ispirandosi alle fastback degli Anni '60: vetture dall'indole sportiva con carrozzeria a due volumi, coda spiovente e rastremata in stile coupé, lunotto molto inclinato e bagagliaio incluso nello stesso "volume" dell'abitacolo. Dal 2009 ad oggi, le Sportback dei quattro anelli si sono evolute incessantemente, al punto da caratterizzare tanto le berline compatte Audi A1 e A3 Sportback quanto le coupé a cinque porte A5 e A7 Sportback, spaziando sino ai modelli della gamma Q, in primis Q3 Sportback e Q8, e proiettandosi nel futuro con Q5 Sportback, declinata anche in configurazione plug-in, e con le full electric e-tron Sportback e, in special modo, Q4 sportback e-tron. Il primo SUV coupé compatto a elettroni del brand abbina un look muscolare e dimensioni contenute, nell'ordine dei 4,6 metri, a un inedito sfruttamento degli spazi. Il ricorso alla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, il pianale sul quale è basata anche la 'sorella' Q4 e-tron, rende i SUV a zero emissioni Audi gli unici sport utility compatti premium nativi elettrici. Il valore d'interasse sensibilmente superiore alla media dei SUV compatti favorisce la lunghezza dell'abitacolo, di riferimento per la categoria. Nonostante l'andamento discendente del padiglione in stile coupé, caratteristico della configurazione Sportback, la seduta degli occupanti del divanetto è rialzata rispetto ai sedili anteriori, a vantaggio della visibilità, e la luce al di sopra della testa risulta comunque abbondante. Il SUV coupé compatto elettrico Audi, vedrà svelate le sue linee definitive a metà aprile.