Ford S-Max, ordinabile in Europa la versione ibrida

Ford ha annunciato di aver avviato gli ordini in Europa della nuova S-Max Hybrid, lo sport activity vehicle dell'Ovale Blu a sette posti con la motorizzazione full hybrid.



Grazie a una tecnica di costruzione innovativa che ha permesso di inserire il propulsore full hybrid nell'elegante struttura della S-Max senza scendere a compromessi in termini di spazio, flessibilità e guida sportiva, la nuova S‑Max Hybrid riduce le emissioni di CO2 di oltre il 10% (WLTP) rispetto all'equivalente motore diesel EcoBlue.



La combinazione del motore a benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson, con la batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh, un motore elettrico e l'ultima generazione di cambio automatico PowerSplit di Ford assicurano controllo e sicurezza durante la guida.



Le famiglie che amano viaggiare spesso potranno ridurre le emissioni di CO2 e godersi viaggi più rilassanti. L'energia elettrica è distribuita per supportare l'efficienza del motore a benzina o fornire un'alimentazione elettrica e silenziosa per brevi tratti, a seconda del tragitto scelto.



La carica della batteria viene reintegrata dal motore a benzina e tramite la tecnologia di ricarica rigenerativa quando l'auto è in folle o in frenata. Non vi è la necessità di collegarsi a una fonte di alimentazione esterna, per cui la S-Max Hybrid si integra senza problemi nella vita familiare, grazie alla possibilità di scegliere la trazione elettrica anche in caso di programmi imprevisti.



La S-Max Hybrid unisce lo stile sportivo degli esterni alla praticità e versatilità di un veicolo destinato al trasporto di tutta la famiglia. Grazie alla configurazione dei sedili e dei vani di carico, dietro la prima fila di sedili la capacità di carico arriva fino a 2.200 litri. La capacità di traino da 1.560 a 1.750 kg, a seconda della versione, è ideale per il tempo libero.



Ford offre, inoltre, per la prima volta una variante full hybrid del Galaxy a sette posti. Il nuovo Galaxy Hybrid utilizza la stessa motorizzazione ibrida della S‑Max Hybrid, che garantisce la massima efficienza dei consumi, simile a quella del diesel, senza compromettere le performance durante la guida.



La nuova S-Max Hybrid garantisce lo stesso spazio e la stessa versatilità che caratterizzano le versioni diesel, sia nella variante a 5 sia a 7 posti, con la batteria agli ioni di litio a 60 celle collocata all'interno di una struttura impermeabile e resistente agli urti, che si trova sotto il pianale del vano portabagagli posteriore.



La batteria da 1,1 kWh utilizza un sistema di raffreddamento a liquido che permette di ravvicinare le celle per una maggiore efficienza nella gestione dello spazio. Il nuovo sistema di scarico a doppia uscita passa intorno alla batteria per adattarsi a quest'ultima e garantire la massima praticità. La configurazione permette alla S-Max Hybrid di accettare carichi fino a quasi 1 metro di altezza e oltre 1 metro di larghezza tra i passaruota posteriori. Anche con le sette sedute in uso, la capacità di carico è di 285 litri.



L'energia elettrica ottimizza l'esperienza di guida offerta dalla S-Max. La tecnologia di frenata rigenerativa recupera fino al 90% dell'energia normalmente persa durante la frenata per contribuire a caricare la batteria.



Il motore può, inoltre, fornire per brevi tratti un'alimentazione esclusivamente elettrica, per una guida a zero emissioni all'insegna della massima efficienza, soprattutto in contesti urbani.



Inoltre, il motore elettrico, insieme a quello a benzina, garantisce un'efficienza dei consumi pari a 6,4 l/100 km, nonché emissioni di CO2 da 146 a 147 g/km WLTP, il che rende la S-Max Hybrid un'ottima alternativa ai motori diesel EcoBlue di Ford.



Il propulsore da 190 CV assicura un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi, che rimane fluida e lineare, perfettamente in linea con il carattere sportivo della S-Max.



Il cambio automatico PowerSplit del modello full hybrid, sviluppato da Ford, presenta una funzione che simula il cambio di marcia tipico della guida sportiva.