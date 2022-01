Phil York direttore marketing & comunicazione global Peugeot

Phil York è stato nominato direttore marketing & comunicazione globale di Peugeot e riporterà direttamente a Linda Jackson, Ceo del brand del Gruppo Stellantis. Nel suo nuovo incarico York sostituisce Thierry Lonziano che ha occupato tale posizione per quattro anni e che ha recentemente assunto la responsabilità del Marchio Peugeot nel mercato italiano.

York, 52 anni, proviene da Infiniti - la marca premium di Nissan - dove lavorava dal 2018 e dove dal 2020 ricopriva la carica di general manager, global brand and marketing. Laureato alla University of Bath, ha iniziato la sua carriera nel 1992 alla Velo Vehicle Leasing e nel 1997 è entrato in Fiat Auto UK come product manager.

Nel 1998 il suo passaggio al Gruppo Renault, dove ha lavorato per 20 anni fino a diventare strategy director per i marchi Renault, Dacia e Lada. Dal 2018 era infine passato alla Infiniti.