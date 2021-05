A Francesco Calcara marketing and communication Alfa Romeo

Nell'ambito dell'organigramma Stellantis Francesco Calcara è stato nominato responsabile di Alfa Romeo Marketing and Communication Global. Già managing director DS oltre che sales & marketing vice president del brand premium del Gruppo PSA, Calcara riporta nella nuova posizione a Jean-Philippe Imparato, Ceo del Brand Alfa Romeo.

Laureato in economia presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, Calcara ha iniziato la sua carriera professionale nel 2000 nel Gruppo Radici e nel 2002 è passato alla Leaseplan. Nel 2004 è entra in Mazda Motor Italia come sales area manager e dopo due anni è dievntato fleet business development manager.

E' del 2007 il passaggio a Bmw Group Italia, dove Calcara trascorre quasi dieci anni assumendo ruoli di crescente responsabilità: fleet key account, fleet sales manager Bmw & Mini e infine - nel 2013 - national sales manager Mini. Nel 2016 raccoglie una nuova sfida diventando luxury marketing manager in Bmw. Nel 2017 entra in PSA Groupe Italie con il ruolo di DS brand director e diventa l'anno successivo managing director DS oltre che sales & marketing vice president, gestendo il lancio del brand DS sul mercato italiano.