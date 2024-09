Classe G elettrica mostra i muscoli nelle cave di Carrara

Mercedes-Benz Italia ha scelto il suggestivo paesaggio delle cave di marmo Borghini di Carrara per la prima uscita dinamica della Classe G elettrica. Guidata da un pilota della Filiale, la fuoristrada tedesca in versione a batterie ha dato dimostrazione di forza in quota, tra i massi di Calacatta oro, davanti folta schiera di appassionati e proprietari di Geländewagen, accorsi sul posto per il primo evento del neonato club di proprietari del modello tedesco.

L'evento è stata occasione per dimostrare l'efficacia del sistema G-Turn che permette all'auto praticamente di ruotare su se stessa in uno spazio grande quanto l'auto stessa e del G-Steering che permette di effettuare curve e inversioni di marcia in spazi strettissimi, dispositivi esclusivi dell versione a batterie.

"Per noi Classe G elettrica è un sogno diventato realtà - sottolinea Marc Langenbrinck, presidente di Mercedes-Benz Italia -. Da 45 anni è un riferimento fuoristrada e su strada. Molti clienti sono attenti alla sostenibilità e adesso abbiamo la G 100% elettrica che non ha nulla da invidiare alle sue 'sorelle' Diesel e benzina. Anzi, ha anche qualche gadget in più: grazie ai nuovi dispositivi resi possibili dai quattro motori elettrici non si muove bene sulle piccole strade grazie solo alla direzionalità 'attiva' ma, volendo, può anche girare su se stessa a 360 gradi. E' spettacolare, - poi, ridendo -, per parcheggiare a Roma, Milano, Firenze è veramende stupenda".

Il lancio della Classe G Eq ha coinciso anche con la nascita del primo club del modello, proprio in Italia, che a Carrara si è riunito per una scenografica parata di un centinaio di vetture. "Il G Owner Tribe - chiarisce Langenbrinck -che abbiamo fondato oggi con i primi 100 membri è il primo club ufficiale riconosciuto dalla Casa madre".

