Presentato a Carrara il Club Ufficiale Mercedes Classe G

Oltre 100 fuoristradisti, proprietari di Mercedes-Benz Classe G di varie serie e anni di produzione, si sono ritrovati in Toscana, alle pendici delle Apuane, per partecipare al primo raduno del neonato club ufficiale italiano dedicato all'intramontabile 4x4 tedesca. Il nuovo sodalizio, il primo al mondo riconosciuto ufficialmente dalla Casa madre, si chiama Got, acronimo di G owners tribe.

Con le sue innumerevoli versioni e trasformazioni, da robusto mezzo militare a cabrio per le località più esclusive, da veicolo di servizio per i vigili del fuoco a supercar a ruote alte, da cassonato da lavoro a pick-up a sei ruote motrici, in 45 anni dal lancio e quattro generazioni il Geländewagen si è evoluto per rimanere al passo con i tempi. Lo ha fatto, però, senza mai tradire il suo spirito originale di libertà e rimanendo un punto di riferimento del segmento quanto a stile, capacità off-road e distintività, sino all'ultima evoluzione Eq, il modello elettrico, al debutto presso il pubblico italiano proprio in questi giorni.

"Classe G - sottolineano da Mercedes-Benz Italia - è oggi uno dei modelli più ricercati nella parte più elevata dell'offerta della Stella: lo scorso anno ha visto crescere le vendite del 24% rispetto al 2022, con 634 unità immatricolate in Italia. In 45 anni di storia ha acquisito un'identità talmente forte da divenire un vero e proprio sub-brand nella fascia dei top-end-vehicle della Casa di Stoccarda".

'Stronger than time', motto che da sempre accompagna la Classe G e che campeggiava a caratteri cubitali sui blocchi di marmo della Cava Borghini, è stato il leit motiv dell'evento carrarino 'We Got G', che ha visto una colorata carovana di 4x4 arrampicarsi tra le suggestive strade sterrate che portano alle cave di marmo. G Owners Tribe, chiarisce Mirco Scarchilli, responsabile marketing experience di Mercedes-Benz Italia è "molto più che un semplice club, vogliamo che la 'tribe' nata intorno a Classe G diventi il punto di partenza per condividere e vivere insieme esperienze uniche, in grado di generare un orgoglioso senso di appartenenza".

La nuova realtà è aperta a tutti i possessori di Classe G (iscrizioni sul sito Mercedes). Già fissati i prossimi appuntamenti: il 20 ottobre partenza da Milano, direzione Schaffhausen, per una visita alla celebre fabbrica di orologi IWC e il 15 novembre raduno ufficiale a Roma per un'escursione nel viterbese con sorprese culinarie.



