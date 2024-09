Debutto italiano a Genova per Classe G elettrica e PureSpeed

Prima nazionale al Salone di Genova per la versione elettrica della Mercedes-Benz Classe G e per il prototipo della Amg PureSpeed. Alla banchina E, stand sp20, della rassegna nautica ligure, sino al 24 settembre si potrà ammirare anche la lussuosissima Suv elettrica Maybach Eqs.

La versione a zero emissioni della fuoristrada "dura e pura" di Stoccarda è presentata nella versione 580 Edition One.

Carrozzeria a telaio portante, come le "sorelline" a gasolio e a benzina, sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e di un assale posteriore rigido di nuova concezione, la G con tecnologia Eq in questa proposta di lancio adotta quattro propulsori a elettroni da 423 kW complessivi, alimentati da batterie da 116 kWh che promettono un'autonomia media di 473 km per ciclo di ricarica (ciclo Wltp). La possibilità di selezionare il programma di trasmissione "Low Range", equiparabile alle tradizionali marce ridotte, è invece una promessa di prestazioni "muscolari" in fuoristrada. "La Classe G elettrica - sottolineano dalla Germania - può superare pendenze fino al 100% su superfici adeguate. Rimane stabile su pendenze laterali fino a 35 gradi e, con una profondità massima di guado di 850 millimetri, supera di 150 millimetri la performance delle sue sorelle con motore tradizionale".

Prima nazionale sotto la Lanterna anche per la visione di sportività del domani Mercedes-Amg Pure Speed, una due posti completamente aperta dal design estremo, priva di tetto e di parabrezza: sarà prodotta in soli 250 esemplari, arriverà nei prossimi mesi ma è già opzionabile nonostante il listino non sia ancora stato pubblicato.

In passerella tra yacht e motoscafi anche la Maybach Eqs, in vendita in Italia dalla scorsa primavera, in consegna proprio in questi giorni ai primi clienti italiani che l'hanno prenotata subita dopo la presentazione.

"La nautica rappresenta un territorio che ha una forte affinità con i nostri brand - sottolinea Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience della Filiale italiana della Casa tedesca - La partnership con il Salone di Genova ci offre un'importante porta di accesso ad un mondo con cui abbiamo in comune valori quali eccellenza, performance, sostenibilità e innovazione. Nei giorni del Salone, infatti, il nostro spazio espositivo viene vissuto come un esclusivo yacht club che ci permette di entrare in contatto con clienti e appassionati, ponendo le basi per nuove, importanti occasioni di relazione e condivisione".

