ID.7 GTX, ulteriore evoluzione delle elettriche Volkswagen

Volkswagen ha scelto la Svezia per la presentazione dinamica delle nuove ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer, due modelli che rappresentano l'ultima evoluzione all'interno della gamma elettrica della Casa di Wolfsburg. Rispetto alle ID.7 Pro S di origine le due varianti contraddistinte dalla sigla GTX - che identifica nella strategia Volkswagen le Gran Turismo elettriche - garantiscono indubbiamente prestazioni più brillanti e in generale un comportamento dinamico che è al tempo stesso emozionale e rassicurante grazie alla trazione integrale 4Motion elettrica.



La potenza complessiva a disposizione del guidatore è di 340 Cv, a cui contribuiscono il gruppo elettrico sul retrotreno da 201 kW (la piattaforma Meb è in partenza una trazione posteriore) e il gruppo sull'avantreno da 80 kW. Ciò significa che le ID.7 GTX - al pari degli altri modelli dotati di 4Motion elettrica - sfruttano l'interazione di due motori elettrici, per ottenere la massima aderenza su ogni tipo di fondo e attraverso il cambio monomarcia. Questa perfetta interazione tra le due unità di propulsione è controllata elettronicamente. Un'unità di controllo intelligente decide in pochissimi istanti come distribuire la coppia motrice disponibile tra i due motori.

In molte situazioni di guida, la trazione è assicurata esclusivamente dal motore sull'asse posteriore. Se si desidera uno stile di guida sportivo o se è necessaria una trazione ancora maggiore per accelerare, si unisce il motore sull'asse anteriore senza che il guidatore se ne accorga. Grazie a questo sistema propulsivo le ID.7 GTX Fastback e Tourer accelerano da 0 a 100 km/h rispettivamente in 5,40 e 5,5 secondi, una brillantezza che è accompagnata - grazie a una nuova batteria da 86 kWh - ad un'autonoma Wltp accresciuta a 588 e 587 km.

Volkswagen sottolinea che quella delle ID. GTX è la più grande batteria agli ioni di litio finora prodotta da Volkswagen. Può essere ricaricata con correnti fino a 200 kW presso le stazioni rapide DC. E grazie a questa elevata capacità è possibile ripristinare la carica delle ID.7 GTX passando dal 10 all'80% in soli 26 minuti, questo evidentemente in condizioni ideali. Parametrando queste caratteristiche all'uso reale delle auto, il tempo per una breve pausa caffè in autostrada (10 minuti) basta per aggiungere, con il collegamento alla colonnina rapida, 205 km di autonomia.

Pensando alla esigenza di restare in auto durante le ricariche, Volkswagen ha aggiunto alle ID.7 GTX l'App Wellness In-Car che offre programmi preconfigurati che regolano varie funzioni del veicolo per migliorare il benessere durante le pause ed evidentemente anche durante la guida. Caratterizzate dalla stessa configurazione di base del telaio (avantreno McPherson e retrotreno a cinque bracci) delle ID.7 nelle varianti GTX questa architettura è stata specificamente adattata alle elevate prestazioni del sistema di trazione e, tra le altre cose, dotata di stabilizzatori più robusti. Il sistema di sterzo progressivo sportivo è inoltre installato di serie, offrendo un'elevata precisione di sterzata e una risposta prevedibile con il minimo sforzo al volante, una caratteristica distintiva per Volkswagen.

Nelle ID.7 GTX il telaio DCC è controllato tramite l'ultima edizione del Vehicle Dynamics Manager che offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per l'assetto e il comportamento. Il tutto in combinazione con il bloccaggio elettronico del differenziale (XDS+), il nuovo controller della trazione integrale, la modalità ESC Sport e la citata messa a punto del telaio.

Durante i viaggi è interessante la possibilità di sfruttare un'innovativa funzione di gestione della carica e termica. Ciò assicura che la batteria possa essere condizionata prima della sosta di ricarica ad una colonnina DC. Grazie a questa preparazione elettronica, i modelli ID.7 GTX possono essere riforniti di energia il più rapidamente possibile durante i lunghi viaggi.

La batteria viene riscaldata alla temperatura ideale prima della sosta di ricarica in modo che possa essere caricata alla massima potenza. Ciò consente di ridurre il tempo di ricarica di diversi minuti, in particolare in inverno. E quando è attiva la guida del percorso tramite il sistema di navigazione opzionale con Electric Vehicle Route Planner, questa modalità di precondizionamento si avvia automaticamente nel punto utile del tragitto impostato verso la stazione di ricarica rapida prevista.

