Cybertruck veste la divisa grazie al range extender diesel

C'è grande interesse in tutto il mondo per utilizzi da parte di clienti diversi di privati ed anche dai militari del Tesla Cybertruck, veicolo considerato indistruttibile e sicuramente molto aggressivo.

E che ora, proprio per rispondere ad esigenze operative in aree prive di colonnine, diventa anche elettrico con range extender.

Grazie ad un collaborazione tra Unplugged Performance (che il tuner più noto e qualificato dei modelli Tesla) e lo specialista di soluzioni militari Archimedes Defense nasce infatti Cybertruck Sting che può essere fornito con un generatore AMP Drive G125 montato nel cassone.

E' un dispositivo di derivazione aeronautica, che può funzionare con carburante per jet, diesel o biodiesel e fornire fino a 125 kW di potenza alle batterie ad alta tensione del Cybertruck Sting attraverso un connettore NACS.



L'allestimento proposto da Unplugged Performance e Archimedes Defense prevede il completamento del Cybertruck - oltre che con il range estender - con una corazza blindata e con una connessione internet satellitare, oltre che con una serie di modifiche estetiche Questo upgrade è disponibile in tre versioni, ognuna pensata per vari tipi di ambienti oprativi. Cybertruck Sting Baja viene fornito con il pacchetto fuoristrada Invincible di Unplugged Perfomance, che comprende, tra l'altro, le sospensioni rialzate di 60 mm, il bull bar anteriore, la protezione sottoscocca, il paraurti posteriore specifico e una serie di fari supplementari a Led. Specifica anche la gommatura, con cerchi rinforzati.

C'è poi il modello Sting Protector, che aggiunge alle caratteristiche dell'Invincible - cioè della elaborazione per il fuoristrada più estremo - una blindatura esterna imbullonata in acciaio, predisposta per resistere ai colpi di fucile d'assalto da 7,62 mm.

Infine, l'allestimento APC Sting che offre una maggiore protezione contro gli ordigni esplosivi improvvisati e le mine.

E' presente una blindatura in acciaio e ceramica progettata per proteggere gli occupanti dai proiettili delle mitragliatrici pesanti da 14,5 mm.

In questo caso, come nei mezzi militari che operano i condizioni critiche, è presente nella parte inferire un doppio scafo a V che ha lo scopo di 'deflettere' verso l'esterno l'onda d'urto di una eventuale mina, oltre che garantire un'ulteriore protezione per la batteria ad alto voltaggio.

