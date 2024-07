Audi punta sul dispari con A5 che sostituisce la gloriosa A4

Con il debutto di questa ultima generazione, l'Audi A4 - un bestseller di lunga data - si chiamerà Audi A5 e sarà prodotta a Neckarsulm. A dichiararlo è la stessa Casa dei Quattro Anelli che precisa che le quattro varianti previste (A5 Sedan, S5 Sedan, A5 Avant e S5 Avant) sono i primi modelli ad essere lanciati sulla Premium Platform Combustion (Ppc) del Gruppo.

"In parallelo con l'espansione della nostra offerta completamente elettrica - ha detto Gernot Döllner, ceo di Audi - con la nuova famiglia di modelli lanciamo una nuova generazione di auto con efficienti motori a combustione".



"La famiglia Audi A5 sarà la prima con il suo design atletico, interni completamente nuovi e un'architettura elettronica a prova di futuro. L'avanzata tecnologia Mhev Plus - ha sottolineato Döllner - consente la guida parzialmente elettrica e quindi una guida ancora più efficiente". Come precisa la Casa dei Quattro Anelli, con l'ampliamento della gamma dal 2024 la denominazione dei suoi modelli è stata ristrutturata. In futuro, i numeri pari rappresenteranno le Audi ad alimentazione elettrica, i numeri dispari i veicoli con motore a combustione Le nuove A5 crescono in lunghezza e larghezza rispetto all'uscente A4 ed ampliano dotazione di serie e contenuti, posizionandosi nel segmento medio-alto. E' presente inoltre la nuova architettura elettronica E3 che permette una esperienza utente che corrisponde a questa aspirazione. "Oltre a segnare il lancio della nostra nuova generazione di efficienti motori a combustione - ha detto Döllner - la nuova A5 brilla per il suo design sportivo, i nuovi interni e la moderna architettura elettronica".

Anche a prima vista, la famiglia A5 mostra di essere completamente rinnovata e porta su strada un design potente e pulito. Spiccano le proporzioni modificate con passo lungo, ruote grandi e carrozzeria bassa e sportiva, caratteristiche che incarnano il dinamismo progressista e lo standard premium.

Nella berlina, in particolare, l'abitacolo compatto si estende verso la parte posteriore formando un ampio arco, sfociando in un lunotto basso in stile coupé. Il portellone posteriore, una novità in questo ambito, si apre assieme al lunotto e le ampie dimensioni facilitano notevolmente l'accesso al vano bagagli.

Nella Avant, la linea dinamica e tesa del tetto si fonde nello spoiler perfettamente integrato che si estende sul lunotto sportivo e piatto. I montanti D fortemente inclinati sottolineano - nella vista laterale - il look dinamico della nuova A5 Avant.

Entrambe le varianti di carrozzeria dell'A5 sono caratterizzate da un frontale dominato dal tipico singleframe, che è però più ampio e ha proporzioni decisamente più piatte Insieme ai fari sottili e disegnati con precisione, la griglia modella il volto del veicolo e gli conferisce un'espressione ancora più personale.

La famiglia Audi A5 offre luci diurne digitali con tecnologia Led nella parte anteriore e luci diurne di seconda generazione, mentre quelle posteriori sono Oled digitali nella parte con circa 60 segmenti per pannello. E diventa così sempre più un display nella parte posteriore del veicolo per comunicazioni car-to-x e per aumentare la sicurezza.

La tecnologia incontra il confort nei nuovi interni della Audi A5. L'evoluzione si basa su un design incentrato sull'uomo, sul Digital Stage e sul Material Driven Design.

Le A5 propongono un sistema ibrido avanzato Mhev Plus basato su una rete di bordo a 48 Volt per supportare il motore a combustione, ridurre le emissioni di CO2 e aumentare allo stesso tempo le prestazioni.

Si tratta di vantaggi significativi nelle emissioni di CO2 e nel consumo rispetto a un normale sistema Mhev. Si parla di 10 g/km di CO2 e di 0,38 litri/100 km nel 2.0 TDI da 204 Cv. E fino a 17 g/km oppure 0,74 litri/100 km nel V6 3.0 TFSI da 367 Cv delle versioni S.

Il sistema a 48 Volt può anche aggiungere fino a 18 kW (24 Cv) di potenza elettrica alla potenza del motore a combustione.

E durante la decelerazione restituisce energia alla batteria (recupero) fino a 25 kW. Di conseguenza, le manovre e i parcheggi puramente elettrici sono possibili seppure in misura limitata.

Nella gamma motori spicca il 2.0 TDI da 204 Cv della serie EA288 evo che eredita la combustione ottimizzata dal suo predecessore grazie al sensore di pressione del cilindro, il TwinDosing per il controllo delle emissioni di scarico e i due alberi di bilanciamento per un funzionamento ancora più regolare.

Già ordinabili da luglio le nuove Audi A5 verranno lanciate in numerosi Paesi europei a novembre.

