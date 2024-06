È un esemplare unico la Defender 90 'topless' di Lando Norris

A più di otto anni dallo stop della produzione voluto dalla Land Rover, il fascino esercitato dal vecchio Defender 90 continua a crescere nel mondo. Ed è tale che sono sempre più numerosi gli specialisti in restomod che si impegnano a far tornare in vita (spesso completamente dal nuovo) dell'iconico fuoristrada.

Ultima in ordine di tempo è la Defender 'topless' che gli specialisti britannici della Retro Automotive hanno realizzato su misura per Il pilota britannico della McLaren di Formula 1, Lando Norris, che - secondo i media specializzati - è anche uno dei più pagati driver del Campionato.

Per una cifra che non è stata resa nota, Retro Automotive ha realizzato per Norris una Land Rover Defender completamente scoperta in perfetto stile retrò. Pur conservando il robusto aspetto originale l'auto è infatti priva del tetto e dei montanti, una novità assoluta per Retro Automotive,.

"Quando ci siamo confrontato con Lando riguardo al suo progetto di personalizzazione, - ha detto Ben Davies, direttore di Retro Automotive - è stato chiaro che voleva che l'auto fosse completamente 'topless' cioè senza alcuna copertura dell'abitacolo".

"Non avevamo mai ricevuto questa richiesta prima di questa.

Normalmente i clienti vogliono una qualche forma di tetto.

Quindi questo ha davvero valorizzato l'individualità della creazione". Il nuovo Defender su misura - ha precisato - "affiancherà con orgoglio alla sua collezione di altre supercar da capogiro" Il Defender 90 in stile retrò di Lando Norris presenta anche una caratteristica combinazione di colori che è ispirata alle McLaren. Il Nardo Grey è uno speciale mix di vernice perlescente, realizzato appositamente per questa auto, mentre la pelle Muirhead Egyptian Blue aggiunge un tocco di freschezza mediterranea alla finitura interna. E la firma Lando Norris - in metallo stampato in 3D - è visibile all'esterno dell'auto e al centro del volante in pelle rifinito a mano. Normalmente l'auto ha un assetto basso sulla strada, ma grazie alle sospensioni pneumatiche regolabili è pronta per muoversi (dove possibile) sulle spiagge della Riviera con un semplice tocco di interruttore.

Il pilota della McLaren ha prestato grande attenzione al confort dei suoi ospiti: i sedili posteriori sono stati ampliati per accogliere ancora più passeggeri e l'intrattenimento è stato ottimizzato con un'unità principale Pioneer dotata di Apple CarPlay e di altoparlanti Marshall Kilburn II rimovibili per essere portati in spiaggia. Con una produzione limitata a soli 15 veicoli all'anno, la domanda per le creazioni di Retro Defenders supera di gran lunga l'offerta. Dopo aver completato e consegnato il progetto Defender di Lando Norris a Monaco, il team britannico è ora impegnato a creare altri veicoli con progetti retrò per clienti in tutto il mondo.



