Mini John Cooper Works, al Nürburgring con nuova generazione

La prossima edizione della 24 Ore del Nürburgring che si svolgerà dal 1° al 2 giugno sarà una inaspettata occasione per ammirare, impegnata sullo Nordschleife, la nuova generazione della Mini John Cooper Works che verrà svelata in anteprima mondiale - come modello di serie - nell'autunno 2024.

Il brand del Gruppo Bmw anticipa con una serie d'immagini - scattate durante i test sul celebre circuito tedesco - quello che sarà il look e l'aspetto, ancora più dinamico, della prossima Mini John Cooper Works con motore a benzina Twin-Power Turbo.

Nelle foto la supersportiva compatta è avvolta in una mimetizzazione su misura progettata dal MiniI Design Team, in cui la grafica della pellicola adesiva rende omaggio agli iconici colori rosso e bianco utilizzati dalle Mini ufficiali negli Anni '60. Sviluppata per oltrepassare i limiti della velocità e dell'agilità, la nuova gamma Mini John Cooper Works sarà composta sia dalla versione a benzina (quella che correrà alla 24 Ore del Nürburgring) che in quella completamente elettrica.



Sull'esemplare in test sulla impegnativa pista del Nordschleife si riconosce la presenza di una riproduzione della targa del Rally di Montecarlo con il numero di gara 37, in omaggio alla storica vittoria della gloriosa Mini Cooper S al Rally del 1964, esattamente 60 anni fa.

Alla gara di durata del 1° e 2 giugno saranno presenti due Mini John Cooper Works. La numero 317 di nuova generazione sarà iscritta dalla squadra corse privata Bulldog Racing, e gareggerà nella categoria SP 3T.

La seconda vettura della Bulldog Racing sarà un esemplare nero dell'attuale serie (denominata 1to6 perché dotata di cambio manuale) che lo scorso anno ha messo in mostra la sua abilità assicurandosi un podio nella categoria VT-2.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA