Jinpeng XY, diffuse le foto ufficiali

Arrivano le prime foto ufficiali della piccola Jinpeng XY che anticipano la presentazione ufficiale della vettura. Le dimensioni comunicate, con una lunghezza di 285 cm ed una larghezza di 140 cm, la rendono adatta alla città, ma le proporzioni non vanno a discapito dell'abitabilità, visto che l'auto offre 4 sedute ed il divano risulta accessibile dalle porte posteriori. Esteticamente, il design è quello di una piccola MPV contraddistinta da un frontale in cui spicca la firma luminosa a tutto LED, che rende subito distintivo il veicolo in questione.





Un'unica superficie da vita anche i gruppi ottici posteriori, mentre la fiancata presenta piccole ruote da 12 pollici pensate per ridurre la resistenza aerodinamica.

L'abitacolo sfoggia degli schermi che lasciano presagire un sistema d'infotainment moderno ed al passo con i tempi.

In attesa di informazioni ufficiali a livello di powertrain, dalle immagini è evidente la presenza di una presa di ricarica che consente di ricaricare il pacco batteria che va ad alimentarla.

