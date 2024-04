Bmw, a luglio le nuove Serie 4 Gran Coupé ed i4

Bmw aggiorna la Serie 4 Gran Coupé e la i4, capostipiti dell'architettura del sistema di trazione flessibile che verranno lanciate nel mese di luglio 2024.

Esteticamente sfoggiano un doppio rene di nuova concezione, con superficie semichiusa per la i4, e con struttura a rete. La tipica griglia Bmw presenta una cornice in cromo opaco che può essere realizzata anche in nero lucido (optional). Cambia il design delle firme luminose, arrivano i fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice anti abbagliamento, e, tra gli accessori, troviamo le esclusive luci posteriori Laserlight nello stile della M4 CSL.



Il Pacchetto M Sport presenta il diffusore posteriore in Black high-gloss ed i terminali di scarico con un diametro maggiore di 100 millimetri. E per renderle ancora più sportive, sono disponibili il pacchetto M Sport Pro ed il pacchetto M Carbon exterior. Completano il quadro delle novità relative al corpo vettura i nuovi cerchi aerodinamici M da 19 pollici ed i cerchi aerodinamici Bmw Individual da 20 pollici con design a doppie razze, entrambi tra gli accessori, oltre alle nuove livree New Cape York metallizzato e Fire Red metallizzato.

Gli interni dall'atmosfera premium sono caratterizzati dal Bmw Curved Display da cui gestire il sistema d'infotainment iDrive con QuickSelect basato sul BMW Operating System 8.5 e da volanti di nuova concezione: il volante a due razze con bordo poligonale e pulsanti multifunzione illuminati è di serie; e quello M a tre razze con bordo inferiore piatto e punto zero in rosso o rosso e cuciture decorative nei colori M per i modelli M Performance, invece, è tra gli accessori. Inoltre, per i modelli con motore a combustione ci sono anche le palette del cambio sul volante, di serie.

Anche i sedili sportivi in Sensatec perforato sono previsti nell'equipaggiamento delle vetture, mentre quelli con superfici nere realizzati nel nuovo tessuto M Performtex fanno parte del pacchetto M Sport o sono di serie nei modelli M Performance.

Adesso, le funzioni di ventilazione e climatizzazione ed anche il riscaldamento dei sedili e del volante, quest'ultimo accessorio, possono essere gestite con lo schermo touch o attraverso i comandi vocali. Infine, l'illuminazione ambientale coinvolge anche le bocchette d'areazione. A livello di powertrain, la Bmw i4 è ora disponibile in quattro varianti: eDrive35; eDrive40; xDrive40; ed M50 xDrive.

Con la nuova i4 xDrive40 capace di erogare 401 CV e di garantire un'autonomia compresa tra 444-548 chilometri nel ciclo WLTP.

Questa elettrica offre la ricarica in corrente alternata ad 11 kW ed in corrente continua fino a 205 kW ( i4 eDrive35 fino a 180 kW); è idonea alla Connected Home Charging, ed è compatibile con il Plug & Charge Multi Contract.

La nuova Bmw Serie 4 Gran Coupé può essere scelta con due motori a benzina a quattro cilindri, un'unità diesel a sei cilindri in linea ed un diesel a quattro cilindri, con i motori a sei cilindri in linea e l'unità diesel a quattro cilindri dotati di tecnologia mild hybrid a 48V. Inoltre, sfrutta il Cambio Steptronic Sport a otto rapporti di serie per tutte le varianti di motore. Infine, può scelta è tra le varianti a trazione posteriore e tra quelle con il sistema di trazione integrale intelligente Bmw xDrive.

Per enfatizzare la dinamica di queste vetture, la Bmw offre, di serie, lo sterzo elettromeccanico con funzione Servotronic, l'impianto frenante integrato e la limitazione dello slittamento delle ruote. Tra gli accessori, per le varianti con pacchetto M Sport, annoveriamo le sospensioni M Sport, le sospensioni adattive M con sterzo sportivo variabile, ed i freni M Sport.

Inoltre, la BMW i4 è dotata, di serie, di sospensioni pneumatiche posteriori.

Tra gli aiuti alla guida, l'equipaggiamento di serie comprende l'avviso di superamento dei limiti di velocità, l'avviso di collisione anteriore, l'assistente al parcheggio, la telecamera di assistenza alla retromarcia e l'assistente alla retromarcia. Mentre il Driving Assistant Professional con assistente di sterzo e controllo della corsia e Active Cruise Control con funzione Stop&Go, oltre a Parking Assistant Plus sono disponibili come optional.



