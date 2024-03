Bugatti: un video per il motore del nuovo modello

La Bugatti si appresta a svelare quella che sarà l'erede della Chiron, un'auto che ha continuato a scrivere la storia velocistica della Veyron, toccando i 490,4 km/h nella variante Super Sport 300+. Per alimentare l'attesa, la casa francese ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove, non solo si vede il nuovo propulsore, ma si ascolta anche il sound. Nel frattempo, sul suo sito media, ha corredato il tutto annunciando che, a giugno, la stirpe delle Bugatti partita con la Veyron 16.4 accoglierà la sua ultima evoluzione. Si tratterà di una vettura, viene specificato, con un propulsore ibrido V16 montato in posizione centrale, un motore, che a giudicare dalle immagini, richiama nell'estetica, quello della EB110. Con una certa enfasi, alla Bugatti affermano che la nuova nata non è stata creata solo per il presente, o per il futuro, ma "Pour l'éternité".

Quella che è stata presentata come la prima pagina di un nuovo capitolo del brand, è stata mostrata ad otto anni da quando fu svelata la Chiron. Adesso, non resta che attendere che vengano resi noti altri dettagli in vista dell'unveiling definitivo.

Intanto, considerando i 1600 CV della Chiron Super Sport 300+, gli appassionati iniziano ad interrogarsi su quanti cavalli potrà erogare la nuova hypercar ibrida, grazie all'apporto della componente elettrica.

