Ford non cancella i V8 benzina, anzi li sviluppa per Mustang

Contrariamente a Chevrolet (Gruppo General Motors) e a Dodge (Stellantis) che per i loro modelli sportivi Camaro e Challenger hanno annunciato l'abbandono dei motori V8 a favore del frazionamento 6 cilindri, Ford fa marcia indietro e promettere di proseguire nello sviluppo di versioni V8 della Mustang seppure nell'ambito dell'alto di gamma.

Come riporta il magazine statunitense Road & Track sulla base di quanto dichiarato da Ford durante la presentazione dei programmi sportivi 2024, la sesta generazione della Mustang continuerà ad essere offerta con l'attuale Coyote 5.0 V8 anche nella gamme delle sportive stradali.

Questo come ricaduta di quanto viene offerto dall'Ovale Blu per le attività in pista con la Mustang GT3 (pronta per Le Mans), la Dark Horse che corre nell'Imsa e con l'imminente super Mustang GTD da 300mila dollari con schema di trasmissione Transaxle e sospensioni ridisegnate. Tutte naturalmente con gli otto cilindri a V sotto al cofano.

Lo stesso ceo di Ford, Jim Farley, ha affermato che la Mustang è stata costruita attorno all'idea stessa dei V8 ed è rimasta nello stesso segmento e nella stessa fascia di prezzo per l'intera storia di sessant'anni di questo modello. "La Mustang celebrerà il suo 60° anniversario venendo qui", ha detto Farley. Riferendosi all'offerta V8 ha detto "Molti dei nostri concorrenti se ne sono andati. Sono andati e venuti. Noi non l'abbiamo mai fatto. Con Mustang siamo sempre rimasti lì".

Ricordando che l'azienda sta ulteriormente sviluppando anche il sei cilindri EcoBoost che con la sovralimentazione arriva oggi a 400 Cv, Farley ha detto che Ford "è l'unica azienda al mondo a realizzare un'auto sportiva V8 accessibile a tutti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA