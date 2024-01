Nuova Lancia Ypsilon avvistata mentre gira lo spot di lancio

Oggi la Nuova Lancia Ypsilon è stata sorpresa durante le riprese della campagna pubblicitaria tra le vie di Milano. Dalla foto è immediatamente evidente il forte richiamo del posteriore alla Lancia Stratos.

La vettura sarà presentata ufficialmente a febbraio attraverso la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, 100% BEV, che sarà disponibile, secondo quanto già ufficialmente annunciato, in 1906 unità numerate e certificate, in omaggio all'anno di nascita del marchio.

Cassina, uno dei principali interior designer italiani aveva già collaborato sul concept e ora la partnership si consolida ancora di più su una vettura di serie.

La Nuova Ypsilon segna il primo passo nel cammino di elettrificazione del marchio che sta procedendo a passo spedito come ha recentemente dichiarato il CEO Lancia, Luca Napolitano, in alcune recenti interviste. Dal 2026 saranno infatti lanciate solo auto 100% elettriche.

L'introduzione della Nuova Lancia Ypsilon rappresenta, secondo ulteriori dichiarazioni fatte da Napolitano, il primo passo concreto nel cammino della rinascita del marchio che prevede l'introduzione di tre nuove vetture, una ogni due anni, per fare di Lancia un marchio rispettato nel mercato premium Europeo.













