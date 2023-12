Lancia Ypsilon: online la terza foto ufficiale

Una terza foto ufficiale della nuova Lancia Ypsilon, modello ormai avviato verso il lancio commerciale, è stata diffusa in rete. Si tratta di un dettaglio del sistema d'infotainment S.A.L.A. acronimo di Sound Air Light Augmentation, tesa a rendere più semplice la vita a bordo e la connessione con la vettura mediante il tocco di un pulsante o tramite il suono della voce. La sigla del sistema multimediale, sintetizzata, S.A.L.A., riporta alla parola sala che, nella lingua italiana, richiama il salotto di casa, in modo che il cliente possa sentirsi a casa in ogni luogo. Con due schermi HD di serie, e la schermata principale che funziona da pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzazione e illuminazione, l'infotainment in questione consente di personalizzare senza sforzo l'atmosfera della vettura.

Continua, dunque, la fase di avvicinamento al reveal della nuova Lancia Ypsilon, in programma nel mese di febbraio 2024, con l'esclusiva Edizione Limitata Cassina 100% elettrica, disponibile in 1906 unità numerate e certificate.

