Lancia Ypsilon: online la seconda immagine

É stata svelata la seconda immagine della nuova Lancia Ypsilon che verrà presentata a febbraio nella città di Milano, segue la prima mostrata lo scorso 27 novembre, nel giorno del 117° anniversario del marchio.

Analizzando la nuova foto, questa rivela il frontale della vettura che sfoggia l'iconico calice Lancia, come anticipato dal concept Lancia Pu+Ra HPE. Questo elemento è stato reinterpretato in chiave moderna, grazie a tre raggi di luce LED che lo proiettano nel futuro, e lo rendono riconoscibile sia di giorno che di notte. Il calice, inoltre, va ad abbracciare idealmente la nuova scritta Lancia, che è stata realizzata in finitura inox satinata e si contraddistingue per il font originale ispirato al mondo della moda. La parte anteriore della nuova Ypsilon si ispira ad una vettura iconica come la Lancia Beta Montecarlo e con l'utilizzo della verniciatura del nero lucido farà risaltare al meglio la nuova scritta Lancia, alla stregua di quanto è stato possibile osservare sul concept Lancia Pu+Ra HPE.

Nel corso delle prossime settimane saranno svelati ulteriori dettagli della vettura, prima che a febbraio venga lanciata la nuova Lancia Ypsilon in Edizione Limitata Cassina con una motorizzazione 100% elettrica, che sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate.



