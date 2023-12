Lancia Ypsilon: la quarta foto evidenzia la vista posteriore

Svelata la quarta immagine della nuova Lancia Ypsilon, ormai sempre più vicina al debutto in società, che mostra una parte della vista posteriore. Al momento, si scorgono dettagli significativi sul carattere stilistico dell'auto. Infatti, la rivisitazione dei fari tondi ispirati dalla mitica Stratos cattura subito l'attenzione e sottolinea la larghezza dell'auto, rendendo più muscoloso il posteriore. L'anello a LED esterno si combina in maniera elegante con la grafica interna a forma di Y. Si nota anche una sorta di spoiler formato dalla zona terminale del portellone, mentre la scritta Lancia campeggia a caratteri moderni di grandi dimensioni nello spazio tra i gruppi ottici. Al di sotto della stessa, con un carattere differente troviamo la scritta Ypsilon identificativa del modello. Mancano ancora diversi indizi prima che venga effettuato il lancio di febbraio mediante l'esclusiva Edizione Limitata Cassina, che sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate e con la sola motorizzazione 100% elettrica.

Intanto, è sempre più evidente l'influenza sulla nuova Ypsilon da parte del concept Pu+Ra HPE, che ne ha ispirato sia il frontale che la parte posteriore. "Oggi, con la quarta immagine, sveliamo il posteriore della Nuova Lancia Ypsilon che riflette il nuovo linguaggio di design del marchio, puro e radicale - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - gli iconici fari LED posteriori rotondi, che richiamano la vittoriosa Lancia Stratos, incorniciano il logo Lancia, in un perfetto dialogo tra purezza e radicalità anche grazie alla scritta Ypsilon sottostante".





