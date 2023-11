La nuova Mini Countryman S ALL4 punta sulla versatilità

La nuova Mini Countryman S ALL4, della quale verranno diffuse informazioni in merito ai prezzi ed all’apertura degli ordini nella prima metà del 2024, punta su una versatilità sostenibile. Infatti, sotto una carrozzeria dal design rinnovato e con un Cx da riferimento per la categoria, di appena 0,26, nasconde un motore 2 litri turbo benzina con sistema mild hybrid a 48V capace di erogagre 218 CV e 360 Nm di coppia con tanto di boost temporaneo di 14 kW garantito da comparto elettrico. Inoltre, sfoggia la guida semi-automatica nei percorsi a più corsie fino ad una velocità di 60 km/h, che consente al guidatore di staccare le mani dal volante, pur rimanendo vigile aull’andamento del traffico.

La trazione integrale le consente di avere maggiore sicurezza su ogni superficie, e la guida beneficia anche della carreggiata più larga e del passo allungato. Tra le curve il go-kart feeling è mantenuto dallo sterzo diretto, e dalla combinazione tra l’asse anteriore con schema McPherson a singolo snodo e l’asse posteriore multi-link, mentre tra gli optional è disponibile un telaio adattivo che consente di abbassare l’auto di 15 mm. Lo spazio interno è cresciuto notevolmente rispetto al modello precedente, ed il bagagliaio offre un volume di carico tra i 450 ed 1.450 litri. L’abitacolo della nuova Mini Countryman si caratterizza per la plancia con tessuto bicolore, per il tetto panoramico in vetro e per l’illuminazione ambientale cangiante. Al centro della scena c’è il nuovo display OLED dal diametro di 240 mm che sfoggia una superficie in vetro di alta qualità, mentre tutte le funzioni della vettura possono essere gestite anche attraversi i comandi vocali.

