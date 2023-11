Nuovo Peugeot E-Traveller fa il pieno di comfort elettrico

Il Nuovo Peugeot E-Traveller punta al mercato dei professionisti alla ricerca di un veicolo in grado di trasportare numerosi passeggeri con i loro bagagli con il massimo comfort e per lunghi viaggi.

Destinato in particolare agli operatori professionali del trasporto passeggeri (hotel, navette, taxi), il nuovo arrivato della casa del leone offre da 5 a 9 posti, a seconda delle versioni, con un livello di comfort superiore. Il livello di allestimento Vip propone una configurazione lounge con 4 sedili indipendenti, uno di fronte all'altro, con finiture ed equipaggiamenti particolarmente lussuosi.

Peugeot E-Traveller punta anche sulla modularità e sulla praticità, con sedili scorrevoli e rimovibili, tavolini tipo aereo nella seconda fila, tende parasole integrate e altro ancora. Grazie all'Advanced Grip Control con Hill Assist Descent Control, un sistema di trazione progettato per l'utilizzo su terreni a bassa aderenza, si adatta anche alle attività all'area aperta.

Disponibile anche la variante Combi, con un massimo di 9 posti e una praticità ottimizzata in chiave di un utilizzo quotidiano. Quello che accomuna tutti i nuovi Peugeot E-Traveller è lo spazio interno particolarmente generoso, che non viene compromesso dalla batteria posizionata sotto il pavimento.

Così, a seconda della configurazione, il van elettrico secondo Peugeot può trasportare fino a 9 persone con un bagagliaio di 1.500 litri, oppure 5 persone e 3.000 litri, o ancora offrire fino a 4.900 litri di volume di carico con 2 o 3 persone a bordo.

Le tre modalità di guida sono adatte alle esigenze quotidiane, mentre la motorizzazione elettrica del Nuovo E-Traveller è più efficiente ed eroga una potenza massima di 100 kW (136 Cv) e una coppia massima di 260 Nm. Sono disponibili tre modalità di guida: Eco per massimizzare l'autonomia, Power per prestazioni ottimali a pieno carico e Normal.

Due, invece, sono le capacità della batteria che assicurano un'autonomia fino a 350 km. Particolarmente adatta all'utilizzo urbano e peri-urbano, la batteria da 50 kWh offre fino a 224 km di autonomia (ciclo combinato Wltp in corso di omologazione).

Per una versatilità ottimale in tutti i tipi di percorsi, la batteria da 75 kWh offre ora un'autonomia fino a 350 km (ciclo combinato Wltp in corso di omologazione).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA