Horizon svela importanti novità tecnologiche

In occasione della sua prima Convention denominata “Driving innovation together”, Horizon Automotive ha annunciato ad una platea di 200 persone importanti novità tra cui il lancio di Quicko, il primo super-quotatore del noleggio a lungo termine basato sull’Intelligenza Artificiale. Forte di numeri importanti come le oltre 12 mila auto vendute, i circa 8.500 nuovi clienti serviti ed i 20 milioni di fatturato raggiunti in 4 anni, l’azienda varcherà i confini italiani a partire dall’anno in corso, nel quale dovrebbe arrivare a fornire i suoi servizi in Spagna. Inoltre, per il 2025, Horizon Automotive mira a diventare il primo brand in Italia in termini di mobilità alternativa alla proprietà.

Per farlo sfrutterà il suo ecosistema tecnologico rappresentato dall’“Horizon Mobility Platform”, una piattaforma realizzata con l’obiettivo di semplificare l’ingresso del dealer nel mondo del noleggio che adesso si avvale di Quick e Wizard. Il primo è un super-quotatore universale in grado di generare canoni di noleggio a lungo termine di tutte le società di noleggio, in tutte le combinazioni possibili e per tutti gli oltre 2000 veicolo presenti nella Horizon Mobility Platform. mostrando il «miglior prezzo» in termini di convenienza. Il secondo, basato su algoritmi realizzati mediante l’A.I., è uno strumento che aiuta i venditori a selezionare più velocemente le migliori soluzioni di mobilità in base alle esigenze specifiche dei clienti e supporta i fleet manager nella selezione dei veicoli più in linea con i propri driver.

Nel corso della Dealer Convention, inoltre, è stata presentata anche la nuova divisione Product & Operations che si occuperà di Ordering & Delivery, Ottimizzazione della customer journey (soprattutto nel post-vendita) e dello Sviluppo prodotti e di Servizi; ed è stato annunciato anche il lancio del prodotto Horizon Lite Lease. Nello specifico, si tratta di una formula mid-term caratterizzata da una durata contrattuale tra 2 e 18 mesi, che offre il vantaggio di un noleggio flessibile senza essere vincolato a un contratto a lungo termine e si appoggia ai dealer partner come punto di consegna.

