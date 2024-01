Con Goodyear al Ces i pneumatici sono intelligenti

In occasione del Ces di Las Vegas, Goodyear presenta le novità del gruppo legate ai continui investimenti per la mobilità del futuro. In particolare, il marchio ha concentrato le sue attività per l'evento su pneumatici intelligenti e sul sistema di manutenzione predittiva dei veicoli CubiX.

In particolare, Goodyear Tire & Rubber Company, leader nella mobilità connessa, e Tno, un'organizzazione di ricerca olandese, hanno presentato nuove possibilità per migliorare la sicurezza dei veicoli integrando la tecnologia dei pneumatici intelligenti nel controller del sistema frenante antibloccaggio (Abs) di un veicolo test.

Attraverso una ricerca collaborativa e i test su un veicolo di prova, Goodyear e Tno hanno dimostrato che un Abs migliorato, dotato di informazioni sul tipo di pneumatico e sulle sue condizioni (come lo stato di usura), può potenzialmente migliorare l'efficienza complessiva del sistema e ridurre lo spazio di frenata fino a 1,75 metri.

La collaborazione tra Goodyear e Zf, leader nei sistemi e nelle tecnologie per veicoli industriali, ha poi permesso l'integrazione delle tecnologie dei pneumatici intelligenti con il software di controllo del movimento per i veicoli. La collaborazione porta Goodyear SightLine, la suite di tecnologie dei pneumatici intelligenti Goodyear, all'interno dell'ecosistema ZF cubiX, un software scalabile per il controllo del movimento del veicolo in grado di monitorarne le condizioni.

Questo passo rende possibile fornire ai veicoli equipaggiati con hardware Zf cubiX ulteriori dettagli e dati riguardo lo stato dei pneumatici e le loro prestazioni in attività, assicurando una migliore esperienza di guida, con comfort, controllo ed efficienza dei costi.



