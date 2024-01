Hyundai con Kia e Gore per sviluppo membrane polimeriche

Hyundai Motor Company, Kia Corporation e Gore hanno firmato un accordo per collaborare allo sviluppo di membrane polimeriche elettrolitiche avanzate (Pem) per sistemi di celle a combustibile a idrogeno.

Lo sforzo congiunto comprenderà aspetti chiave dello sviluppo delle Pem, con l'obiettivo finale dello sviluppo di una Pem avanzata per i veicoli commerciali elettrici a celle a combustibile di prossima generazione. Una cella a combustibile a idrogeno utilizza la membrana elettrolitica per condurre i protoni tra due elettrodi, bloccando la combinazione diretta dell'idrogeno e dell'ossigeno in ingresso, facilitando la conduzione selettiva dei protoni e, a sua volta, generando una corrente elettrica per alimentare un veicolo.

La tecnologia Pem svolge quindi un ruolo cruciale nel determinare le prestazioni e la durabilità del sistema di celle a combustibile. Da oltre 15 anni Hyundai, Kia e Gore collaborano nell'ambito delle celle a combustibile e grazie a questo rapporto ultradecennale, la partnership si concentrerà ora sullo sviluppo congiunto di un sistema ottimale di celle a combustibile per i veicoli commerciali.

"Stiamo entrando nel prossimo capitolo della nostra partnership con Gore - ha dichiarato Chang Hwan Kim, head of battery development and hydrogen and fuel cell development di Hyundai Motor Company e Kia Corporation - e sfruttando i 15 anni di collaborazione, acquisiremo una tecnologia avanzata per le celle a combustibile e guideremo il mercato dei veicoli elettrici a idrogeno, accelerando il movimento verso un futuro sostenibile".

Questa collaborazione si basa su 25 anni di attenzione di Hyundai Motor Group alla tecnologia dell'idrogeno, che ha portato alla creazione del marchio Htwo hydrogen business nel 2020. Il Gruppo sta espandendo attivamente il proprio business delle celle a combustibile a livello globale, coprendo vari settori, tra cui i veicoli per il trasporto di persone e commerciali, le imbarcazioni marine, le applicazioni aerospaziali, la generazione di energia e altro ancora.



