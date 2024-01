Ces 2024, nelle Volkswagen l'auto ora conversa col guidatore

Il Gruppo Volkswagen ha scelto l'edizione 2024 del Consumer Electronics Show di Las Vegas per annunciare un massiccio inserimento delle funzionalità gestite dall'intelligenza artificiale di ChatGPT in tutti i modelli dei vari marchi che utilizzano le piattaforme Meb e Mqb evo con l'assistente vocale IDA.

Con questa operazione, sviluppata assieme a Cerence, Volkswagen diventa il primo produttore di volume a offrire ChatGPT come dotazione standard (a partire dal secondo trimestre del 2024) in combinazione con l'ultima generazione di infotainment.

L'innovazione si troverà nel modelli elettrici ID.7, ID.4, ID.5, ID.3 ma anche in auto con motori termici come la nuova Tiguan e la nuova Passat, nonché nella futura generazione della Golf.

L'arrivo di Chat Pro aggiunge una moltitudine di nuove funzionalità al precedente controllo vocale. Attraverso IDA è possibile controllare con un linguaggio discorsivo l'infotainment, la navigazione e la climatizzazione. In quest'ultimo caso, ad esempio, basta dire "ho caldo" per ottenere una nuova regolazione del climatizzatore.

Grazie alle infinite possibilità di ChatGPT il guidatore e i passeggeri del modelli del Gruppo Volkswagen potranno conversare con l'auto (con l'aiuto delle funzioni di intelligenza artificiale via Cloud) semplicemente per avere informazoni di cultura generale od ottenere risposte a domande specifiche - "trovami una farmacia aperta" - per risolvere problematiche che si possono presentare durante un viaggio.

"Siamo orgogliosi di poter sfruttare l'esperienza che abbiamo maturato nel settore automotive ed anche la nostra partnership di lunga data con Volkswagen - ha commentato Stefan Ortmanns, ceo di Cerence durante l'evento a Las Vegas - per offrire innovazioni che sfruttano l'intelligenza artificiale generativa e modelli linguistici di grandi capacità".

Nel sottolineare che questo aggiornamento del software e delle funzionalità sarà messo a disposizione di clienti che hanno già acquistato un veicolo compatibili, Ortmanns ha detto: "Con Chat Pro, Volkswagen può ora contare su un'integrazione ChatGPT che offre flessibilità, personalizzazione e facilità di implementazione che non ha pari. Questo dando priorità alla sicurezza e alla facilità d'uso".

Il Gruppo di Wolfsburg ha precisato inoltre che ChatGPT non ha accesso ad alcun dato del veicolo e che - per la massima protezione dei dati - le domande e le risposte vengono cancellate immediatamente dai server.



