Stellantis espone 53 auto al Salone di Bruxelles

Stellantis partecipa al Salone dell'Auto di Bruxelles 2025, che apre oggi e termina il 19 gennaio, con 53 vetture esposte nel del padiglione 5 di Brussels Expo. Tra i modelli presenti la novità di Abarth è rappresentata dalla 600e Scorpionissima Limited Edition, l'elettrica da 280 CV che scatta da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi ed offre un'autonomia massima di 334 km nel ciclo combinato WLTP. Nell'area dello scorpione non manca l'Abarth 500e spinta da un motore elettrico da 155 cv.

Alfa Romeo presenta l'anteprima mondiale della serie speciale Intesa, proposta per l'intera gamma, e svela la Junior Q4 che compie il suo debutto internazionale. Da segnalare anche l'anteprima nazionale dell'Alfa Romeo Junior Veloce 280, e la presenza della nuova 33 Stradale. Citroën accentra l'attenzione sulla nuova C3, e propone l'anteprima belga della nuova Citroën C3 Aircross. Inoltre, è presente con la nuova C4, e con la C5 Aircross Concept offre l'espressione di quello potrebbe essere il prossimo Suv del brand per il segmento C.

Anteprima mondiale per il Suv Coupé DS N°8, 100% elettrico e con 750 km di autonomia, in casa DS, che espone anche DS 3 e DS 4 nei nuovi allestimenti Palls ed Étoile, e la DS 7 in una livrea esclusiva.

Fiat è presente nella kermesse belga con la 600 Ibrida, con la Panda, e con la 500e Giorgio Armani Collector's Edition.

Mentre Jeep presenta tre varianti dell'Avenger, precisamente le versioni Summit full electric ed e-hybrid e, come anteprima belga l'Avenger 4xe The North Face Edition. Renegade e Compass sono esposte anche nella versione The North Star Edition, mentre non manca l'iconica Wrangler 4xe nella variante ibrida plug-in Rubicon.

Il nuovo corso del marchio Lancia è rappresentato dalla nuova Ypsilon, primo modello anche full electric del brand, affiancato in gamma dalla versione ibrida. Con questa vettura la casa torinese torna anche nel mondo dei rally, precisamente con la versione Rally4 HF da 212 CV.

Lo stand Opel vede protagonista il B-Suv Frontera, ed ospita anche la Corsa hybrid ed il Vivaro Electric. Mentre Peugeot porta nella rassegna belga la E-208, la E-2008, la E-308 SW, la E-3008 e la E-408, accentrando l'attenzione sul lato BEV del marchio.

I veicoli commerciali del gruppo sono rappresentati dal Citroën Berlingo, dal Fiat Professional Ducato, dall'Opel Vivaro Electric e dal Peugeot E-Partner.

Non manca una rappresentanza di modelli Leapmotor come la cittadina T03 ed il Suv C10 e, con The Holidays, il gruppo offre ai visitatori un veicolo interessante per gli estimatori delle proposte di mobilità dedicata al tempo libero, grazie ad una dotazione che annovera 4 posti letto, un angolo cucina, sedili anteriori girevoli e altre dotazioni.



