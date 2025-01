Imparato: 'Stellantis un gruppo solido, macchine fantastiche'

"Siamo un gruppo solido, abbiamomacchine fantastiche. La cosa fantastica di Stellantis è che posso fare un po' più di ibrido, di elettrico, di plug in hybrid seguendo il mercato, mese dopo mese. E poi, seguendo la nostra strategia, prendere le nostre decisioni". Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, capo europeo del gruppo Stellantis al salone dell'auto di Bruxelles.

"Da 35 anni sono abituato a vendere macchine che piacciono ai clienti e non posso essere regolato da uno che mi spiega cosa devo comprare. Ora serve riallineare il ritmo della transizione con l'obiettivo totalmente nobile della fine delle emissioni.

Questo è molto chiaro. Serve - ha proseguito Imparato - uno sviluppo del sistema di caricamento delle auto elettriche, sappiamo che persone vogliono una colonna vicina, poi non vogliono metterci due ore per caricare la loro macchina elettrica ma non più di 20 minuti".

"Stiamo avendo a Bruxelles delle discussioni - ha detto ancora - e credo che dovrebbero riguardare il programma anche sino al 2027. Al momento non mi aspetto alcuna conclusione nel breve termine ma penso che siamo sulla buona strada. Per noi il termine della fine delle emissioni nel 2035 non è un problema, il problema sono i prossimi anni. La soluzione finale non è in discussione, ma è il ritmo della transizione che va ridiscusso.

Ci sono troppe sottovalutazioni. Il senso del pool tra i proprietari è aiutare questo processo", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA